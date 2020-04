2000 Osterhäschen, Lämmchen und Küken aus Schokolade lagen schon bereit für die Aktionen der Engener Event-Agentur Top-Form in Einkaufszentren in Radolfzell und Ravensburg. „Doch dann kam wegen der Corona-Krise die Absage. Die verkaufsoffenen Sonntage können nicht stattfinden“, berichtet Irmi Frank, Leiterin der Agentur. „1000 Frühlingsprimeln waren auch bestellt. Die konnten noch kurzfristig widerrufen werden, aber die Schokolade lag schon da – kartonweise. Ich habe im SÜDKURIER vom Aufruf der Zieglerschen Einrichtungen gelesen, auch an die zu betreuenden Menschen zu denken und sie mit etwas gebasteltem aufzumuntern. Das brachte mich auf die Idee, die Schokoteile nett zu verpacken und die Bewohner der Alten- und Behindertenheime in Engen damit zu überraschen“, sagt Irmi Frank.

Zwei Models als Miss Germany

Die Event-Agentur hatte 1994 und 1996 für Furore gesorgt, als zwei ihrer gemanagten Models, Cornelia Oehlmann, damals aus Welschingen, sowie Melanie Ernst (Bodman-Ludwigshafen), jeweils zur Miss Germany gekürt wurden. „Modeschauen haben mangels Nachfrage an Bedeutung verloren. Heute organisieren wir komplette Veranstaltungen aller Art und führen sie durch,“ so Irmi Frank.

„Als Event-Agentur wurden uns von einem Tag auf den anderen alle

Veranstaltungen abgesagt. Dabei waren wir dieses Frühjahr so gut

gebucht: Exclusive Auto-Vorstellungen, Modenschauen, Geschäftseröffnungen, Frühjahrs- und Osteraktionen in Einkaufszentren, VIP-Abende im Möbelmarkt, alles lag fertig vorbereitet in der Schublade“, schildert Irmi Frank.

Übers Wochenende gewerkelt

„So war die Idee und das Bastelmaterial schnell vorbereitet. Und übers Wochenende wurde gewerkelt. 130 Osternester stehen nun parat und finden bei den Engener Einrichtungen sicherlich ihren Absatz. Die übrige Schokolade erhält der Tafelladen in Engen„, berichtet die Unternehmerin.

„Bleibt uns zu hoffen, dass wir im 30. Jahr seit Bestehen der Event-Agentur, spätestens zur Herbstsaison, wieder durchstarten können“, blickt sie voraus.