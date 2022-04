Man will es eigentlich nicht glauben, dass es das gewesen sein soll: Nach der Aufführung von Georg Friedrich Händels „Messiah“ in Engen und Gottmadingen will die Engener Kantorin Sabine Kotzerke nicht länger die Gesamtleitung für große Chor- und Orchesterwerke übernehmen.

Erst „Requiem“, dann „Messiah“

Dabei war es doch gerade so schön. Im November 2021 erst hatten die Kantorei zusammen mit dem handverlesenen Barockorchester an der Auferstehungskirche und Solisten das 'Requiem' von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Und jetzt, am Wochenende zum Palmsonntag, das ergreifende Oratorium des barocken Meisters Händel.

Es ist das zehnte große Oratorium unter der Leitung von Sabine Kotzerke in ihren 25 Jahren als Kantorin der evangelischen Auferstehungskirche. Mit ihrer Arbeit hat sie dem Chor zu überregionaler Bekanntheit verholfen.

Auch ehemalige Sänger machen mit

Überregional ist mittlerweile auch die musikalische Besetzung. Und dabei hilft – zugegebener Maßen aus der Not geboren – auch das digitale Probenformat. Was man sich vor der Corona-Pandemie nicht vorstellen konnte, ist offensichtlich zur Routine geworden: Chorproben, die online stattfinden.

Die Kantorei und das Barockorchester unter der Gesamtleitung von Sabine Kotzerke. | Bild: Trautmann, Gudrun

Schon beim Mozart-Requiem hatte sich gezeigt, wie wertvoll dieses Medium sein kann. Ehemalige Sängerinnen und Sänger der Kantorei konnten sich aus allen Teilen Deutschlands zu den Proben zuschalten. So auch diesmal für die Proben zum „Messiah“.

Drei Stunden und Herausforderungen

Auch wenn Teile des rund dreistündigen Werkes bekannt sind wie Hits, so liegt doch die Herausforderung im Detail, denn Händels Musik ist reich an Koloraturen. Während die Solisten diese Verzierungen in gewisser Weise individuell ausgestalten können, müssen die Chorsänger diese Läufe mit einer Stimme singen. Das lässt sich in Präsenzproben leichter üben als online.

Umso erstaunlicher ist es, wie Sabine Kotzerke die 56 Choristen zusammenhält. Ein wenig verhalten wirkt noch der einleitende Chor „And the glory of the Lord“, der die Herrlichkeit des Messias ankündigt. Doch die Dirigentin zieht das Tempo an, verleiht den Sängern Zuversicht und führt sie so zu Höchstleistungen. Problemlos meistert der Chor die zahlreichen Ausschmückungen.

Weitere Konzerte Der Förderkreis für Kirchenmusik an der Auferstehungskirche Engen plant weitere Konzerte: Am 15. Mai soll um 17 Uhr das Vogelstimmenkonzert mit Musik aus mehreren Jahrhunderten für Blockflöten und Orgel stattfinden. Am 3. Juli um 15 Uhr und am 4. Juli um 9 und 11 Uhr führt die Kinderkantorei das Musical „Die Zauberharfe“ in der neuen Stadthalle auf. Am 27. Juli um 10 Uhr findet ein Kantatengottesdienst statt. Am 16. Oktober gibt es um 15 Uhr ein Kinderkonzert in der Evangelischen Kirche Engen mit dem Titel „Papagenos Perücke – Don Giovanni beim Friseur“. Und am 16. Oktober steht um 18 Uhr Kammermusik am Hofe Friedrich Wilhelms II. auf dem Programm. Die Kantorei ist offen für neue Sänger. Kontakt: Sabine Kotzerke, Telefon (0 77 33) 20 88.

Auffallend agil und stimmlich in Höchstform präsentieren sich die Soprane. Allen Sängerinnen und Sängern ist die Freude anzusehen. Das überträgt sich auf die Musik. In drei Stunden zeigt der Chor keinerlei Ermüdungserscheinungen, sondern steigert sich bis zum Schluss.

In nur drei Wochen komponiert

Kann es sein, dass sich Euphorie über 281 Jahre halten kann? Georg Friedrich Händel hat den „Messiah“ in einem Schaffensrausch in nur drei Wochen komponiert. Dabei soll er gesagt haben: „Ich glaube, den Himmel offen und den Schöpfer aller Dinge selbst zu sehen.“ Vielleicht haben die Besucher der beiden Konzerte im April 2022 Ähnliches empfunden. Die Begeisterung beim Schlussapplaus lässt es vermuten.

Vielen Zuhörern ist diese Musik auch heute noch ein Trost in dunkler Zeit. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine lechzen die Menschen nach Erlösung. Für einen Augenblick scheint mit der festlichen Aufführung des „Messiah“ alles Leid vergessen.

Himmlische Stimmen, die berühren

Hochkonzentriert sind nicht nur die Musiker bei der Sache, sondern auch die Zuhörer. Sie erleben, wie sich das anschmiegsame Barockorchester mit dem Chor verbindet. Sie spüren die Dramatik, mit der die Solisten das Leben Jesu von der Geburt bis zur Auferstehung erzählen. Geheimnisvoll wirkt Matthias Lika, wenn er vom Licht singt, das dem Volk in der Finsternis Hoffnung bringt. Der Bariton ist für seinen erkrankten Bruder Maximilian eingesprungen und begeistert mit seiner gewaltigen Stimme.

Tino Brütsch (Tenor) und Ulrike Andersen (Alt) waren bereits im November bei Mozarts Requiem mit von der Partie. Auch diesmal überzeugten beide durch ihre einfühlsame Interpretation der Arien und Rezitative. Andrea Oberparleiter begeistert mit ihrem himmlischen Sopran. Das sind Stimmen, die berühren.

Plötzliche Stille nach so viel Spannung. Sabine Kotzerke verharrt mit dem Dirigierstock in der Hand, und auch das Publikum hält den Atem an. Dann erklingen die Glocken und endlich auch der minutenlange Applaus. Schließlich dürfen auch die Zuhörer in einem gemeinsam gesungenen „Dona nobis pacem“ noch ihre Stimmen erheben. Als Zugabe gibt es das weltbekannte „Hallelujah“, das jetzt am liebsten alle mitsingen würden. – Ein gelungener Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird.