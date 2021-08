Velten Wagner, der Leiter des Städtischen Museums in Engen, plant wieder Großes. Im Frühjahr 2022 soll die nächste Sonderausstellung im Museum unter dem Titel „Hymnen an das Leben“ zu sehen sein. Gezeigt werden die Werke des expressionistischen Künstlers Hermann Stenner (1891-1914). Wagner beschreibt ihn als Universalgenie, das viel zu früh sterben musste.

„Wir bewegen uns wieder in der klassischen Moderne“, sagte Velten Wagner bei der Vorstellung der Ausstellungsplanung den Gemeinderäten mit Blick auf die letzte Sonderausstellung. Diese hatte sich ebenfalls expressionistischer Kunst gewidmet.

Als Soldat umgekommen

Lange habe die Kunst Stenners wenig Beachtung gefunden. Erst in den 1950er-Jahren habe man seine wiederentdeckt, so Wagner. Der Maler sei eine tragische Figur der Kunstgeschichte. Denn dem jungen Künstlergenie seien gerade einmal fünf Jahre Schaffensjahre geblieben, bis er im Ersten Weltkrieg mit nur 23 Jahren als Soldat umkam.

Umso unglaublicher ist es, was der junge Künstler in dieser kurzen Zeit geschaffen hat: 250 Gemälde und Zeichnungen. Die Engener Ausstellung soll den Werdegang Stenners zeigen, der sich von einem späten Impressionisten zu einem vitalen Expressionisten entwickelt habe, so Wagner in seiner Präsentation.

Bielefelder Sammler macht Ausstellung möglich

Fast alle Leihgaben der Sonderausstellung werden aus dem Bestand des Bielefelder Sammlers Hermann Josef Bunte stammen, so Wagner. Er schaffe mit seiner großzügigen Unterstützung überhaupt erst die Möglichkeit zu dieser Ausstellung, machte Wagner deutlich. Zusätzlich beteilige sich der Bielefelder Professor mit 7.500 Euro an der Finanzierung des Katalogs zur Ausstellung.

„Zum ersten Mal gibt es dieses Mal eine echte Kooperation auf Augenhöhe mit dem Thüringer Kunsthaus Apolda“, so Wagner. In der Vergangenheit habe es auch lockere Kooperationen mit anderen Museen gegeben. Hauptsächlich seien diese zur Kostensenkung eingegangen worden. Dieses Mal würden die Kosten und die Arbeit zwischen den beiden Museen geteilt. Wagner sagt, er könnte sich daraus ein Modell für weitere Sonderausstellungen vorstellen.

Sammler beteiligt sich an Kosten

Der Museumsleiter rechnet für die Ausstellung mit rund 5000 Besuchern. Die Sonderausstellung, die vom 28. Februar bis zum 2. Juli 2022 zu sehen sein soll, wird mit Kosten von insgesamt rund 74.000 Euro beziffert.

Durch die Kooperation und die Unterstützung von Sammler Bunte reduzierten sich die Kosten auf knapp 59.000 Euro. Einnahmen durch eventuelle zusätzliche Sponsoren, Ticket- und Katalogverkäufe, die Wagner auf 25.000 Euro schätzt, sind darin nicht enthalten. Der Gemeinderat stimmt der Durchführung der Sonderausstellung mit diesem Kostenrahmen einstimmig zu.