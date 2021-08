Die Debatte um die Mountainbiker am Hewen geht weiter. Eine legale Strecke unterhalb der Autobahnbrücke befindet sich unter der Ägide des Schwarzwaldvereins in Planung. Die Engener Stadtverwaltung geht aber davon aus, dass diese Alternative den illegalen Strecken am Hohenhewen kaum den Reiz nehmen werden können. In einem Schreiben vom Mai forderte Bürgermeister Johannes Moser deshalb das Kreisforstamt auf, die sogenannten Trails zu „untersagen“ und für das Naturschutzgebiet Hohenhewen „weiterhin die gewohnte Sicherheit zu gewährleisten“.

Keine neuen Lösungsansätze

Das Antwortschreiben des Kreisforstamts von Anfang Juli bringt jedoch keine neuen Lösungsansätze für den Konflikt zwischen Naturschutz, Wanderern und Mountainbikern am Engener Hausberg. Das Kreisforstamt bestätigt in seinem Schreiben, dass die Trails teilweise Wanderwege kreuzen und kleine Bauwerke sowie Steilkurven von den Mountainbikern im Naturschutzgebiet errichtet wurden.

Maßnahmen teilweise völlig wirkungslos

Das Amt nimmt in seinem Schreiben vier Lösungsansätze unter die Lupe. Das ist zum einen das Aufstellen von Verbotsschildern. Das sei „erfahrungsgemäß völlig wirkungslos“, so Walter Jäger vom Kreisforstamt. Dennoch sollen sie installiert werden. Den Einbau von Schranken und Hindernissen an den Trails beurteilt Jäger als ebenso wirkungslos und obendrein unfallträchtig. Die Kontrolle durch Forstamt oder Polizei, sprich Festhalten der Fahrer, sieht Jäger als „völlig unrealistisch, da personell nicht leistbar“ und da ein Stoppen der Fahrer meist nicht funktioniere. Die Selbstregulierung durch das Gründen eines Vereins und das Schaffen eines legalen Trails würde die „beste Wirksamkeit zeigen“, wenn auch auf ein „grundlegendes Verständnis oder Einlenken aller Fahrer kaum zu hoffen sei, so Jäger in dem Antwortschreiben. Die erhoffte Hilfe seitens des Landratsamt bleibt damit für die Stadt Engen zunächst aus.