Schwer verletzt musste ein 17-jähriger Motorradfahrer am Dienstag gegen 16.45 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall und notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein von der Landesstraße 194 kommender, auf der Kreisstraße 6178 in Richtung Honstetten fahrender 17-Jähriger war laut Polizei in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fiat Transporter eines 29-jährigen Fahrers, schlitterte an der kompletten Fahrzeugseite entlang und kam anschließend zu Fall, schildert die Polizei. Das total beschädigte Motorrad und der Fiat, an dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.