von Holle Rauser

Es war ein mitreißender Abend: Beim traditionellen Jahreskonzert der Stadtmusik Engen kam jeder auf seine Kosten. Dazu hatten die Musikerinnen und Musiker in die Stadthalle Engen eingeladen.

„Ich wünsche allen im Publikum tierisch gute Unterhaltung“, sagte Susanne Post als Vorsitzende der Engener Stadtkapelle zur Begrüßung. Mit Melodien aus dem Musical „König der Löwen“ konnte die Jugendkapelle den Abend eröffnen, mit dem Liebeslied „You‘ll be in my heart“ aus dem Disney-Klassiker Tarzan blieben die jungen Musiker noch auf dem afrikanischen Kontinent, um danach das Lied der weisen Schildkröte „Nessaja“ aus dem Musical Tabaluga anzustimmen.

Auch Superhelden durften bei dem Auftritt der Jugendkapelle nicht fehlen: Die markante Filmmusik aus „Spiderman“ brachte als Zugabe das Publikum zum Mitswingen.

Reife Leistung: Sichtlich stolz auf seine „Juka“ zeigte sich Dirigent Heiko Post (links). Die 53 Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Jugendkapelle hatten seit September für das Jahreskonzert geprobt und begeisterten mit Spielfreude und Talent. | Bild: Holle Rauser

Im ersten Konzertteil mit der Jugendkapelle folgten 53 junge Musiker dem Taktstock von Heiko Post. Mit der Integration der Kinder aus dem Vororchester, den „Music Kids“ und aus der Bläserklasse in die Jugendkapelle wolle man neue Wege beschreiten, so die Vorsitzende Susanne Post. „Die Jüngsten heute Abend sind erst zwölf Jahre alt und spielen das erste Mal vor so großem Publikum. Ich denke, das ist einen ganz großen Applaus wert“, so Post an das Publikum gerichtet, das diesem Wunsch gerne nachkam.

Jugendliche und junge Erwachsenen stünden den Neuzugängen als Paten in der Jugendkapelle zur Seite. „Dieses soziale Miteinander führen wir im Erwachsenen-Orchester weiter. Die Jüngeren lernen von den Älteren und immer öfter auch umgekehrt“, so die Vorsitzende.

Von Marvel zu Mythen

Nach der Pause lud die Stadtkapelle zum Ritt auf dem geflügelten Pferd Pegasus ein. „The winged Stallion“ von Rossano Galante spiegelt in Rhythmus und Melodie Weite und Wunder beim Flug über beeindruckende Höhen wider. Auch die Kapelle machte einen Abstecher in den Dschungel: Das Medley aus dem „Dschungelbuch“ ließ die Bilder vom jazzverliebten Orang Utan King Louie, den trompetenden Marsch der Elefanten und den „gemütlichen“ Bären Balou vorbeiziehen.

Neue Mitglieder, neuer Aufbau Die Stadtmusik Engen zählt derzeit 62 Mitglieder und konnte sich in jüngster Zeit durch den Eintritt zugezogener Engener verstärken. Dirigent ist Joachim Mager, Vorsitzende Susanne Post. Mit dem experimentellen Stück „Godzilla eats Las Vegas“ gab die Stadtmusik übrigens einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr. 2023 wird die Jugendkapelle 60 Jahre alt. Das Jubiläum soll unter anderem mit einem „Mitmach-Musical“ gefeiert werden. Auch neu: Beim Jahreskonzert in der Stadthalle testete die Stadtkapelle neue Bühnenelemente, die mehr Platz, Übersicht und besseren Klang bringen sollen und deren Anschaffung vom Verein derzeit erwogen wird.

Der Höhepunkt des Abends nahte mit dem unglaublich schrägen Stück „Godzilla eats Las Vegas“ von Eric Whitacre, ein Werk, in dem nicht nur das musikalische Können, sondern auch darstellerisches Talent gefragt war. So hatte es auch Moderatorin Gabi Kerschbaumer angekündigt: Das originelle Werk begleitet nicht nur musikalisch, sondern lautmalerisch die Spur der Zerstörung, die das Monster Godzilla in der Glücksspielmetropole Las Vegas hinterlässt.

So trafen im Minutentakt Melodien der Las Vegas-Musikrevues und Gebrüll der zwischendurch Mambo tanzenden Monsterechse aufeinander. Sinatra-Weisen mischten sich mit Schreckensschreien, kläffendes Hundegebell mit dem Dröhnen der Kanonenkugeln, die auf Godzilla abgefeuert wurden. Nur die mutige Elvis-Armee konnte schließlich zu „Love me tender“ und „Viva las Vegas“-Klängen das alptraumhafte Wesen besiegen. So absurd die Komposition klingt, so genial und mitreißend klang die Umsetzung der Engener Stadtmusik, die dieses komplexe Musikdrama überzeugend adaptiert hatte.

Gut besucht: Das Jahreskonzert der Stadtmusik Engen hat Tradition. Auch in diesem Jahr konnte die Stadtkapelle endlich wieder vor großem Publikum spielen. | Bild: Holle Rauser

Dem Filmmusikbereich blieb man auch mit dem Potpourri aus Batman treu, mit dem die Musiker in brillanter Weise die bekannten Melodien umsetzten. Bevor die Kapelle selbst „die Flatter“ machte, brachte sie mit der „Amsel-Polka“ und dem Tom-und-Jerry-Song „Vielen Dank für die Blumen“ als Zugaben zwei weitere „tierische Gute-Laune-Songs“ zu Gehör.