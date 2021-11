von Holle Rauser

Zunächst hatte es Zeichen der Hoffnung gegeben: Mit dem Regierungswechsel in Moldawien schien sich ein Wandel anzudeuten in einem der ärmsten Länder Europas. Nach Jahren der Korruption hatte Maia Sandu den bisherigen Präsidenten Igor Dodon abgelöst. „Sandu gilt als Europa zugewandt“, erzählt Dirk Hartig, Vorsitzender von Pro Humanitate.

Wichtige PÜrojekte sind in Gefahr

Die Hilfsorganisation mit Sitz in Engen setzt sich seit Jahrzehnten für medizinische und humanitäre Maßnahmen in Moldawien ein. Allerdings zögen der ehemalige sozialistische Präsident und seine Seilschaften noch die Fäden. Mit Folgen, auch für die Hilfsorganisation: „Nachdem die: Wahlprognosen große Chancen für die pro-europäische Partei voraussagten, wurden in vielen Behörden die Konten leergeräumt“, so Marina Luchian, Hartigs rechte Hand in der Organisation. Eines der wichtigsten Projekte von Pro Humanitate sei damit in Gefahr: die Sozialzentren, in denen Alleinstehende, Kranke und Alte Hilfe finden. Sie bieten Sanitärräume, Pflege und Essen.

Diese Kinder der Familie Hasnan leben in ärmlichen Verhältnissen. | Bild: Pro Humanitate

Zu sind zu teuer, befand die aktuelle Regierung aufgrund der verschwundenen Gelder. Das Personal soll entlassen werden, Alleinstehende landen auf der Straße. „Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden haben verfügt, dass die Behinderten und Pflegebedürftigen in ihre Heimatorte verbracht werden. Dort sollen sie zusehen, wie es weitergeht“, erzählt Dirk Hartig. Immerhin konnten es die Zentren schaffen, dass die Personalkosten bis Jahresende weitergezahlt werden. „Aber die Unterhaltungskosten für Strom, Wäsche und Nahrung fehlen“, so Hartig.

In den Sozialzentren in Moldawien finden Alleinstehende, Kranke und Alte Hilfe. Aufgrund der finanziellen Situation landen diese nun auf der Straße. | Bild: Pro Humanitate

Da die Nahrungsmittel von Erzeugern vor Ort – Bauern, Bäcker – bezogen werden, ist auch deren Existenz in Gefahr. Es herrsche eine große Unsicherheit, so Hartig, die Menschen seien verzweifelt. Auch für die Hilfsorganisation sind die Sparmaßnahmen ein Rückschlag. „Wir haben ja investiert, medizinisch und baulich“, meint Hartig. „Eine Schließung würde uns zurückwerfen“. Um die Versorgung gerade im bevorstehenden Winter weiter aufrecht zu erhalten, sollen Lebensmittel vor Ort gekauft werden. „Dazu brauchen wir finanzielle Hilfen“, appelliert der Vorsitzende.

Dirk Hartig beim Verladen von gespendeten Schülertischen. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Eine Lebensmittelsammlung mit Hegauer Schulen ist auch geplant, allerdings fehlen standardisierte Kartons, die bisher gespendet wurden. Auch die Sachspenden gehen zurück. Dabei seien gerade Pflegehilfen nötig, betont Hartig. So wurde einer bedürftigen Frau ein Pflegebett zur Verfügung gestellt. Wenn man mit Hartig und Marina Luchian spricht, scheint das Elend greifbar. Und es rückt näher: Seit Sommer kommen immer mehr Migranten aus der Republik Moldau nach Deutschland. Die Ankündigung aus Moskau, Moldawien die Gasversorgung abzudrehen, verschärft die Lage noch zusätzlich. Für die, die die Flucht aus der Armut nicht schaffen, will Pro Humanitate weiterkämpfen und hofft weiterhin auf den Wandel: „Mit der neuen Präsidentin hat sich Europa für Moldawien geöffnet. Wir hoffen sehr, dass die Regierung durchhält“.