Die Jugendlichen in Engen wählen im Januar 2021 ihre neue Interessensvertretung. Damit endet auch die Amtsperiode des aktuellen Jugendgemeinderats. Die Wahl wird am Freitag, 22. Januar, im Bildungszentrum stattfinden und am Sonntag, 24. Januar, im Rathaus.

Mindestens 15 Jugendliche müssen sich bewerben

Voraussetzung für die Durchführung der Wahl ist, dass sich mindestens 15 Jugendliche bewerben. Aufstellen lassen können sich junge Menschen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, die seit mindestens drei Monaten in Engen wohnen. Zwischen dem 26. November und dem 18. Dezember um 12 Uhr läuft der Bewerbungszeitraum.

Engen Wahlabend in der Stadthalle: Mit Musik, Salut und Fahrradlenker Das könnte Sie auch interessieren

Alle Jugendlichen sind zur Wahl aufgerufen

Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, die in Engen und den Ortsteilen wohnen. Offen sei noch, so die Information der Stadtverwaltung, ob es dieses Mal eine Onlinewahl geben wird oder nicht.