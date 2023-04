Ressourcen schonen, die Abfallmengen drastisch reduzieren, Energie sparen und schädliche Emissionen vermeiden. Das sind die Ziele der sogenannten Kreislaufwirtschaft. Erreicht werden soll das, indem vorhandene Materialien und Produkte so lange wie möglich genutzt, wiederverwendet, geteilt, repariert, aufgearbeitet und schließlich recycelt werden. Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft bezieht sich sowohl auf die Produktion von Gütern wie auch deren späteren Nutzung. Es sind also Produzenten und Verbraucher in gleichem Maße gefordert. Ganz im Zeichen dieses Prinzips findet am kommenden Samstag, 29. April, der zweite Mitmach-Tag zur Kreislaufwirtschaft in Engen statt.

Von 9 bis 14 Uhr gibt es auf dem Gelände der Firma Allsafe in der Gerwigstraße 31 ein vielseitiges Programm. Das lädt nicht nur zur Information zum Thema Nachhaltigkeit ein, sondern auch zur aktiven Teilnahme, erläutert Jens Laufer, Geschäftsführer von Allsafe. So sind die Besucher ausdrücklich aufgerufen, kaputte Handys, Brillen und Briefmarken mitzubringen. Die werden anschließend zur Wiederverwendung oder zum Recycling an gemeinnützige Organisationen weitergeleitet und gelangen so wieder in den Kreislauf. „Wir bieten praktisch eine Plattform“, gibt Jens Laufer im Gespräch zu verstehen. Dabei stehe das Thema Kreislaufwirtschaft im Vordergrund, nicht das Unternehmen, vermittelt er weiter.

Die Idee für den Mitmach-Tag ging mit einem allgemeinen Umdenken bei Allsafe einher: „Wir setzen uns jetzt seit drei Jahren mit der Reparatur von Dingen auseinander“, beschreibt Jens Laufer. Das biete sich bei ihren Produkten zur Ladungssicherung, wie beispielsweise Gurten, Netzen und Schienen, einfach an. Und damit spart das Unternehmen nicht nur Ressourcen ein, sondern auch jede Menge Geld. „Wir machen einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro im Jahr. Anfangs haben wir mit Reparaturen 50.000 Euro im Jahr eingespart. In diesem Jahr werden es bereits 800.000 Euro sein“, verdeutlicht Jens Laufer das Potential für die Firma. Mit dem Mitmach-Tag will das Engener Unternehmen die Botschaft transportieren, dass sich es sich lohnt, umzudenken.

Möglichkeiten, im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu handeln, gibt es viele. Ein paar davon werden am Samstag vorgestellt beziehungsweise im Einsatz sein. Wer mag, kann hier zum Beispiel am Flohmarkt teilnehmen und gebrauchte Dinge, die nicht mehr benötigt werden, einem neuen Besitzer zukommen lassen. Oder man kann gebrauchte Dinge zu günstigen Preisen erstehen. Wer ein kaputtes Gerät, Spielzeug oder Ähnliches hat, kann das auch gerne mitbringen. Die Schrauber vom Engener Reparatur-Café sind mit dabei und versuchen, Dinge wieder flott zu bekommen. Wie die Dinge, die wir täglich in den Müll werfen, recycelt werden können, das erklären die Profis vom Müllabfuhr-Zweckverband anschaulich. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) ist am Samstag ebenfalls mit an Bord. Der Ortsverband Engen bietet zusammen mit Allsafe-Mitarbeitern ein kreatives Mitmachangebot für Kinder.

Jens Laufer möchte den Mitmach-Tag im weitesten Sinne für eine kleine Feldstudie nutzen. „Ze:box“ ist der Name eines ganz neuen Projekts bei Allsafe, das eine wiederverwendbare Versandbox auf dem Markt etablieren will. Ziel ist es, das deutlich weniger Kartonagen benötigt werden, die mit hohem Energieaufwand hergestellt werden und meist nach einer Nutzung im Müll landen. „Die Box hält 40 bis 50 Nutzungen aus und senkt so den CO 2 -Fußabdruck von Paketen sehr stark“, so Laufer. Gerade läuft ein Pilotversuch für ein Rückgabesystem der Boxen im Landkreis Konstanz an, bei dem die SÜDKURIER-City-Logistik mit ihren klimaneutralen Radtransporten aktiver Partner ist. Beim Mitmach-Tag möchte Allsafe-Geschäftsführer Laufer schauen, wie die Mehrweg-Versandbox bei den Menschen ankommt.