von Rasmus Peters

Das Grußwort von Kultusministerin Claudia Roth zum Kurzfilmtag beginnt mit den Worten Susan Sontags: „Wir müssen lernen, mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen“, kann man das von Kurzfilmen lernen?

Unbedingt, ich finde schon. Was mich an Kurzfilmen reizt, ist dass sie in der Regel sehr dicht und fokussiert erzählt sind. In wenigen Minuten kann ein unglaubliches Drama ablaufen. Diese erhöhte Konzentration hilft einem tatsächlich Sehen zu lernen. Emotionen spielen natürlich auch eine riesige Rolle. Wie hat Kracauer gesagt: Ich will, dass der Film auch an meine niederen Instinkte appelliert. (Siegfried Kracauer (1889-1966) war einer der einflussreichsten Filmtheoretiker und Begründer der Filmsoziologie, Anm. d. Red.) Das Hören ist natürlich auch Teil des Ganzen. In dem Sinne, zu hören, was hinter der Geschichte liegt und zu lernen, darauf einzugehen und sich von ihr überraschen zu lassen. Oft steckt in einem Kurzfilm so viel drin wie in einem neunzigminütigen Film.

Woher kommt Ihre Begeisterung für den Kurzfilm?

Ich bin schon immer gerne ins Kino gegangen. Meine frühe Prägung waren die Vorfilme, bevor der Hauptfilm anfing. Diese Tradition ist verloren gegangen. Darunter leidet letztlich auch der Kurzfilm, weil es diese Plattform nicht mehr gibt. Erst wurde die Wochenschau gezeigt, auch eine Eigenart der frühen Filmzeiten, weil es praktisch noch kein Fernsehen zuhause gab. Danach kamen dann die Kurzfilme. Zum Teil ist es also auch Kindheitserinnerung, die mich immer wieder zum Kurzfilm führt.

Wie viele Filme sehen Sie, bevor Sie eine Auswahl treffen? Nach welchen Kriterien entsteht dann das Programm?

Mehrere Dutzend. Die Auswahl selbst ist ein Abwägen zwischen lustigen, poetischen und anspruchsvollen Filmen. Die Plattform vom Kurzfilmtag selbst stellt kein Material zur Verfügung. Sie verweisen auf Verleihe wie Interfilm, die dann Kompilationen wie die Golden Shorts anbieten. Ich lese mir die Beschreibungen der Verleiher durch, bestelle sie und sehe mir die Filme dann an. Wenn sechs oder acht von zehn Filmen gut sind, nehme ich auch gerne die weniger gelungenen in Kauf. In letzter Zeit vermeide ich auch Filme, die länger als fünfzehn Minuten sind. Die treffen nicht mehr mein Verständnis von Kurzfilm, weil sie anders erzählen. Es gibt auch Anbieter, die sagen ein Dreißig-Minuten-Film ist noch ein Kurzfilm. Aber wie definiert man überhaupt einen Kurzfilm?

Der Kurzfilmtag in Engen und Singen Der Kurzfilmtag findet am 21.12. statt. In Engen werden die Filme im Schützenturm in der Altstadt gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden beziehungsweise ein Heizkostenzuschuss, sind erbeten. Beginn in Engen ist um 19 Uhr. Das Programm ist bis 22:30 Uhr angegeben. Folgt man den Aussagen von Manfred-Müller Harter, dürfte der Projektor in Engen aber wohl noch etwas länger laufen.

Am 21 Dezember begrüßt Manfred Müller-Harter seine Gäste wieder im Saal des alten Schützenturms in Engen. | Bild: Rasmus Peters

Wie kommt das Angebot an?

Es gibt einen harten Kern von Kurzfilmfreunden. Das Publikum wechselt auch. Anfangs sind noch Kinder dabei, spätabends sind dann nur noch die Hartgesottenen da (lacht). Ich mag gerne All-Night-Cinema, wie es das in England gab, acht Stunden am Stück Filme sehen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wir zeigen auch nicht nur eine Rolle oder besser gesagt eine DVD. Wir zeigen gerne Filme bis Mitternacht.

Haben sich Kurzfilme über die Jahre verändert?

Angebot ist so breit gefächert, dass ich das nicht sagen kann. Es kann gut sein, dass sich meine Interessenlage über die Jahre verschoben hat. Ich schaue gerne internationale Filme, gleich ob serbisch, französisch oder mexikanisch. Manchmal werden unsere Sehgewohnheiten da auf die Probe gestellt. Ich erinnere mich da an einen Spanischen Film, der war der Saalräumer. Wir machen einen Teller bunte Knete, auf dem alles mit unterkommt. Manchmal merke ich auch an den Reaktionen des Publikums, ob ich bei der Auswahl zu sehr durch meine Brille geschaut habe.

Haben Sie einen Lieblingskurzfilm?

Einige. Jedes Mal kommen neue hinzu. Mir fällt gerade auch ein englischer Kurzfilm ein: An Weihnachten telefoniert ein Sohn mit sein Vater, warum er nicht zu Besuch kommen kann. Am Schluss merken sie, dass sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das Gespräch haben zwei Fremde mit einander geführt, aber so typisch, dass es ihnen nicht auffiel. (Der Film heißt „Long Distance Information“ aus dem Jahr 2011, Anm. d. Red) Hier können Sie den Film sehen

Die Animationsfilme von der französischen Filmakademie oder der Filmakademie in Ludwigsburg sind auch oft toll. Zum Beispiel ein Animationsfilm mit dem Titel „Mobile“. Es passiert nicht viel, aber es ist poetisch. Ein Mobile, an dem skurrile Tiere hängen.

Warum braucht es Kurzfilme heutzutage?

Ich glaube, der visuellen Kunst würde etwas fehlen, wenn es den Kurzfilm nicht gebe. Betrachtet man Film parallel zur Literatur, gibt es auch dort eine enorme Bandbreite von Ausdrucksmöglichkeiten vom Haiku bis zu „Krieg und Frieden“. Bei einem Gedicht ist jedes Wort, jede Silbe, wichtig. Bei einem Kurzfilm gibt es einen ähnlich konzentrierten Umgang mit der Wirklichkeit. Das ist etwas anderes, als wenn große Szenarien beschrieben werden. Es ist eine Herausforderung, eine Geschichte kurz zu fassen.

Was den Sinn von Festivals angeht ist, dass ihnen die Bühne weggebrochen ist, weil Kinos nur noch selten Vorfilme zeigen. Diese Plattform kann man ihnen auf diese Weise wenigstens im Kleinen zurückgeben. Außerdem ist es das Übungsfeld von jungen Künstlern, die nicht die Möglichkeiten, nicht das große Budget haben. Sein Talent zu zeigen, ist im Kino schon immer schwierig, weil man viel Geld braucht. Viele große Regisseure haben mit Kurzfilmen angefangen. Auch unser Lokal-Filmemacher aus Singen, Pepe Danquart, mit „Schwarzfahrer“, den sie in Freiburg gedreht haben, der dafür sogar einen Oscar gewann. Es war der Beginn seiner Karriere.