Die bürgerschaftlich Engagierten der Zieglerschen Ambulanten Dienste starten laut Pressemitteilung am Dienstag, 18. August, um 15 Uhr mit einer Freizeitbetreuung für Kinder mit und ohne Behinderung auf dem Spielplatz beim Campingplatz Sonnental in Engen. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit „Spielen und Geschichten aus Großmutters Zeiten“. Am 25. August wird das Spielprogramm ergänzt durch ein Kaspertheater. Am 1. September kommt Clown Enrico aus Villingen zum Urlaub an den Bodensee. Am 8. September endet das Sommerprogramm mit einem Grillfest. Unterstützt wird diese erste Aktion der im Rahmen des Corona-Soforthilfe-Programms qualifizierten Betreuungskräfte von Gürsel Aktas, dem Betreiber des Campingplatzes Sonnental. Mit seiner großzügigen Anlage, dem neu erstellten Kinderspielplatz und den barrierefreien Sanitäranlagen bietet der Campingplatz die idealen Voraussetzungen für ein inklusives Freizeitangebot. Bei schlechtem Wetter bietet Gürsel Aktas die kostenlose Nutzung des Festzeltes an. Selbstverständlich werden alle Corona-bedingten Hygienemaßnahmen eingehalten.

Singen Geschwisterkinder sollen eine Stärkung erfahren Das könnte Sie auch interessieren

Im Rahmen ihrer Qualifizierung erhielten die Betreuungskräfte eine amtliche Hygienebelehrung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. „Dies ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lehrgangs“, erklärt Ina Klietz. Die Mitarbeiterin der Ambulanten Dienste hat die fünf bürgerschaftlich Engagierten für die Betreuung von Menschen mit Behinderung gewonnen und qualifiziert. Entsprechend der Zielsetzung dieser von Aktion Mensch geförderten Maßnahme bietet sie mit ihrem Team zusätzliche Unterstützung für die Familien mit Kindern mit Behinderung, die wegen des Wegfalls von Ferienfreizeiten besonders belastet sind. Sie koordiniert auch einzelne Einsätze der Betreuungskräfte in Familien.

Der neu gestaltete Spielplatz auf dem Campingplatz Sonnental in Engen ist eingeweiht. An der Sprossenwand Ali Sektem, neben ihm (v.l.): Gürsel Aktas, Dilara Aktas, Monika Heizler und Rolf Broszio vom Touristikverein, Matthias Distler von Stadtbauamt und Bürgermeister Johannes Moser. | Bild: Christel Rossner

Nach den Ferien geht es weiter mit Angeboten im Bildungs- Kultur- und Freizeitbereich. „Wir haben noch viel vor“, so Ina Klietz. Weitere Informationen zum Sommerspaß und weiteren Angeboten der Zieglerschen Ambulanten Dienste: Ina Klietz, (0 77 33) 9 96 13 70, klietz.ina@zieglersche.de. Anmeldungen für den Sommerspaß sind erwünscht und auch noch kurzfristig möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.