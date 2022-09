von Jürgen Waschkowitz

Zu einer recht fröhlichen, aber auch nachdenklich und emotionalen Veranstaltung wurde die Feier des ukrainischen Nationalfeiertags in Engen. Der Verein „Unser buntes Engen“ hatte zusammen mit der Begegnungsstätte „Brücke“ zu dem Solidaritätsfest mit ukrainischen Geflüchteten eingeladen.

Mit Fröhlichkeit und Selbstbewusstsein feierten die geflüchteten Ukrainer mit der Bevölkerung im Pfarrgarten von Engen ihren Nationalfeiertag. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Mit zahlreichen Aktivitäten wurden Spenden für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung im Krisengebiet der Ukraine gesammelt. Die Künstlerin Natalia Shvest kreierte wunderschöne traditionelle Blumenkronen für eine Fotoaktion und bot an einem Marktstand ukrainisch Kunsthandwerk an. Mit ukrainischen Spezialitäten wurden die zahlreichen Gäste verwöhnt.

Zukunftsträume waren mit dem Krieg vorbei

Natascha Shvets, Initiatorin und Organisatorin der Feier, hat zwei Söhne, einer mit Behinderung. In ihrer Heimat hatte sie ein Design Studio. „Wir fertigten viele verschiedene Kostüme für Künstler, für Menschen mit oder ohne Behinderung“, schildert sie. „Der Hauptsinn meines Lebens in meiner Heimatstadt Mikolajew war es, mich für eine inklusive Modeindustrie zu engagieren“ erklärt sie. „Meine Heimatstadt wurde jeden Tag stärker zerstört, deshalb rettete ich meine Kinder und flüchtete mit ihnen nach Deutschland. Ich hatte viele Zukunftsträume. Mit dem Krieg waren sie vorbei“, bekennt Natascha Shvets.

In Engen finde sie wieder Hoffnung für die Zukunft ihrer Kinder. Sie fühle sich dort angenommen und unterstützt. „Ich hoffe, eines Tages wieder in meine Heimat zurückzukehren, in eine neue Zukunft für mich und meine Projekte und Träume.“, betont sie.

Ukrainerin gibt sich kämpferisch

Die Moderation des Festes der Solidarität hatte die Künstlerin und Fernsehmoderatorin Anna Kudryavtseva. Sie ist Sängerin und Tänzerin und lebte in Polzawa. Sie arbeitete in der ganzen Ukraine im Showbusiness und organisierte Benefizkonzerte für Kinder mit Behinderung. Ihre Schwester hat das Down-Syndrom. „Jetzt ist mein Mann im Krieg und ich bin nach Deutschland geflohen. Wir leben in Engen und sind überzeugt, eines Tages wieder in unsere Heimat zurückzukehren“, zeigt sie sich kämpferisch.

Die Sängerin, Tänzerin und Moderatorin Anna Kudryavtseva sang selbstbewusst die Nationalhymne, gab sich kämpferisch, erinnerte aber auch an die Grausamkeiten des Krieges. | Bild: Jürgen Waschkowitz

Wie alle 120 derzeit in Engen beheimatete ukrainisch Geflüchtete gab sie sich selbstbewusst und sang leidenschaftlich ihre Nationalhymne. Fröhlich tanzte sie in nationaler Tracht mit Landsleuten, trug Lieder und Balladen vor, erzählte aber auch mit Tränen in den Augen von den Schrecken und Toten des herrschenden Krieges in ihrem Heimatland.

Bürgermeister Johannes Moser ist froh, „dass wir die Unterstützung für die Geflüchteten in unserer Stadt leisten können. Ich finde es aber auch wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden, damit unsere Mitbürger erkennen: Wir versorgen die Flüchtlinge nicht nur, sondern nehmen sie an, sind für sie da“, betonte er.

Nicht nur aufnehmen, sondern Geborgenheit geben

Der gute Besuch von einheimischen Bürgern und Geflüchteten sowie das freundliche Miteinander unterstreiche die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen und die Solidarität untereinander. „Die Geflüchteten haben es schwer genug. Wir können Ihnen ihre Heimat nicht ersetzen, aber ein Stück Geborgenheit bieten“, so der Bürgermeister.

Für CDU-Stadtrat Martin Schoch ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine „ein Tag der Freude und Zuversicht für die Geflüchteten in unserer Stadt, den wir gerne mit Ihnen gemeinsam und in Solidarität begehen.“ Die erkennbare und ansteckende Fröhlichkeit der Ukrainer täusche aber nicht darüber hinweg, „dass ihre Herzen sicherlich für ihre Männer und Angehörigen in der Heimat schlagen. Das zeigt sich darin, wie sie stolz, mit Inbrunst und kämpferisch ihre Nationalhymne singen.“