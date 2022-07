von Roland Ragg

In drei Disziplinen gab es für die Aacher Kunstradlerinnen bei den Deutschen Meisterschaften Medaillen. Gestartet in den Disziplinen 6er-Einrad, 4er-Einrad und 4er-Kunstrad kehrten die jungen Sportlerinnen mit zwei Gold- und einer Silbermedaille aus Bergheim in Nordrhein-Westfalen zurück.

Die Stadtmusik Aach, die gleichzeitig auf dem Mühlenplatz ihre Open-Air-Aktivitäten veranstaltete, sorgte für einen musikalischen Empfang. „Ich freue mich, dass ich unsere Teilnehmer nach den Deutschen Schülermeisterschaften in Bergheim begrüßen darf“, so Bürgermeister Manfred Ossola, der anschließend auf die Vorgeschichte des Erfolgs einging.

Keiner hatte so recht mit einer Medaille gerechnet

So habe Cheftrainerin Katja Gaißer die Chance auf eine Medaille nicht sehr hoch angesiedelt. „Doch unverhofft kommt oft“, so der Bürgermeister zu dem unerwarteten Erfolg der jungen Kunstradfahrerinnen im Alter von acht bis 14 Jahren.

Ausdrücklich würdigte Ossola auch noch das Betreuerteam mit Paul Gaißer, Wilfried Schwarz und Katja Gaißer. „Wir sind unheimlich stolz auf euch“, so Petra Wiedenmaier, die Vorsitzende des RMSV Aach. Sie lobte die tolle Jugendarbeit, bei der es auch um gelebte und erfolgreiche Integration von Flüchtlingskindern gehe.

Dank sagte sie der Stadtmusik für den schönen Rahmen des Empfangs. Schließlich verkündete Petra Wiedenmaier noch, dass der RMSV Aach wieder den Goldpokal für den erfolgreichsten Kunstradsportverein in Deutschland entgegennehmen durfte.

Teilnehmerin startet mit nur einem Schläppchen

Erstmals konnte Cheftrainerin Katja Gaißer aus privaten Gründen nicht an einem Meisterschaftsempfang teilnehmen. Ihre Eindrücke von der Vorbereitung bis zur Heimreise hatte sie in einem von Simone Rudolf vorgelesenen Bericht zusammengefasst.

Dass man es mit Kindern zu tun hat, schilderte sie in einer lustigen Anekdote über ein verlegtes Schläppchen. Hier musste die Teilnehmerin schließlich mit nur einem Schläppchen starten. Offensichtlich, so der Bericht, war auch Katja Gaißer von dem Erfolg überrascht worden.