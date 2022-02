Engen/Konstanz 11. Februar 2022, 20:30 Uhr

Mehrjährige Haftstrafen nach Messerangriff im Engener Stadtpark

Das Landgericht Konstanz verurteilt eine 24-Jährige und ihren Bruder. Das Opfer wurde bei Attacke in Engen lebensgefährlich verletzt. Doch der Rechtsfall könnte weitergehen: Der Verteidiger der Frau will in Revision gehen.