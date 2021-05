Schon seit längerem ist die alte Bebauung an der Ecke Aacherstraße und Breitestraße abgerissen. Bisher hat sich auf dem freien Areal aber nichts getan. Das soll sich, laut Stadtbaumeister Matthias Distler, noch in diesem Jahr ändern. An der Ecke plant die Baugenossenschaft Familienheim einen modernen Geschosswohnungsbau.

Widerspruch zögerte Projektentwicklung heraus

Gegen das Projekt habe es einen Widerspruch gegeben, weshalb mit dem Bau bisher noch nicht begonnen werden konnte. Aktueller Stand ist, so der Stadtbaumeister auf Nachfrage im Gemeinderat, dass zum Ende des Jahres mit dem Bau begonnen werden soll.