Museumsleiter Velten Wagner scheut keine Herausforderungen und nutzt alle Wege, den Besuchern des Städtischen Museums Engen Kunst und auch weniger bekannte Künstler näher zu bringen. Das ist ihm auch mit der Sonderausstellung über den Maler Hermann Stenner (1891-1914) gelungen, die unter dem Titel „Hymnen an das Leben“ seit Eröffnung Ende Februar bereits über 2000 Besucher in das Museum lockte. Museumsleiter Velten Wagner freut sich über den Erfolg der Sonderausstellung über den bislang eher unbekannten Maler. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 2. Juli. „Die Faszination über dieses Künstlergenie, das so jung sein Leben im Ersten Weltkrieg lassen musste, ist überwältigend“, berichtet Museumsleiter Velten Wagner. „Für viele unserer Besucherinnen und Besucher ist Stenner die große Neuentdeckung eines Künstlers der Klassischen Moderne schlechthin.“

Mit Hermann Stenner rückt Wagner wieder einen von der Kunstwelt eher unbeachteten Künstler in den Fokus. „Viele können es gar nicht fassen, dass ein Künstler, der im Alter von nur 23 Jahren starb, ein Werk von insgesamt etwa 2000 Arbeiten hinterlassen hat – und das in einer unglaublichen Qualität.“ Als Kunsthistoriker möchte er nicht nur eine Ausstellung zeigen, sondern die Intention des Künstlers vermitteln. Ihm geht es um das Sehen und zu erkennen, was hinter den Bildern steckt: „Ich möchte ein Erlebnis auf der Basis eines ästhetischen Erkenntnisgewinns schaffen und die historischen Zusammenhänge aufzuzeigen.“

Das Konzept für eine derartige Ausstellung beginne für ihn im Kopf, bis die Bilder von Stenner dann im Museum hingen, habe die Vorlaufzeit etwa drei Jahre gedauert. Aber wie findet man Künstler, die weniger Beachtung finden? Wie Wagner erzählt, wurde er auf Stenner schon 2011 bei den Vorbereitungen für die Sonderausstellung „Die deutsche Avantgarde um Adolf Hölzel“ aufmerksam. Dabei lernte er den Leihgeber Hermann-Josef Bunte kennen, der einige Bilder von Stenner zur Verfügung stellte. Bei seiner Anfrage für eine Sonderausstellung in Engen erfuhr Wagner, dass auch die Stadt Apolda Interesse gezeigt habe, was zu einer Kooperation beider Museen führte.

Man merkt Velten Wagner sein wissenschaftliches Interesse an: „Um neue Aspekte aufzuzeigen, wurden für den Katalog zusammen mit den Projektpartnern ganz neue Wege in der Stenner-Forschung gegangen“, betont Wagner, dass man Hintergrundwissen braucht, um Bilder „lesen“ zu können.

Die Ausstellung „Hymnen an das Leben“

ist bis zum 2. Juli zu sehen.