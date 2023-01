Betrüger haben eine Frau am Mittwochabend mit der WhatsApp-Masche um mehrere tausend Euro gebracht. Laut Polizeiangaben habe die 66 Jahre alte Frau zunächst eine SMS von einer unbekannten Nummer erhalten. Darin hätten die Betrüger ihr mitgeteilt, dass ihrer Tochter etwas passiert sei und dies ihre neue Handynummer sei. Über diese neue Nummer solle sie ihre Tochter über WhatsApp kontaktieren. In darauf folgenden Nachrichten über WhatsApp machten die Betrüger der 66-Jährigen weiß, dass ihre Tochter dringend Geld benötige, teilt die Polizei mit. In gutem Glauben ihrer echten Tochter zu helfen, überwies die Frau den angeblich benötigten Betrag auf eine mitgeschickte litauische Bankverbindung. Als die „Tochter“ kurz darauf um eine weitere Überweisung bat, versuchte die 66-Jährige zunächst auf der „neuen“ Nummer anzurufen, was jedoch misslang. Als sie daraufhin die alte, bekannte Handynummer anrief und ihre echte Tochter erreichte, flog der Betrug auf.

Hier gibt es Hilfe

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut eindringlich: „Lassen Sie sich niemals dazu überreden, schnell und ohne Nachfrage Geld zu überweisen. Rufen Sie ihre angeblichen Familienangehörigen zurück oder bitten um eine Sprachnachricht.“ Eine weitere, gute Möglichkeit, sich vor diesen Betrugsmaschen zu schützen, sei die Vereinbarung eines Kennworts mit den Familienangehörigen. Bei Erhalt einer Nachricht oder eines Anrufs mit der Bitte um Geld werde das vereinbarte Kennwort abgefragt und der Absender könne sich damit bestätigen, oder aber der Betrug fliegt auf, bevor Zahlungen getätigt worden seien.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.