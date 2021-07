von Holle Rauser

Nachdem das Late Night Shopping im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, lädt der Marketingverein nun wieder wieder zum abendlichen Einkaufsbummel durch Engen ein. Damit will der Verein wie bereits 2020 einen Beitrag zum sonst eher kultur- und konzertarmen Corona-Sommer beisteuern.

24. Juli und 12. August

Die Hocks auf dem Marktplatz bei verlängerter Einkaufsmöglichkeit in der Altstadt, Bewirtung und Unterhaltungsmusik wurden gut angenommen. Auch in diesem Jahr sind wieder Aktionen geplant: Jeweils am Samstag, 24. Juli, und Donnerstag, 12. August, lädt der Marketingverein zu Blue-Hour-Konzerten auf dem Marktplatz.

Passend zum Programm in der blauen Stunde präsentieren die teilnehmenden Engener Händler blaue Wolken mit besonderen Angeboten in ihren Schaufenstern. An den Konzerttagen können die Läden bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Wie im Vorjahr werden unter anderem der Touristikverein und das Café e.m. für Bewirtung sorgen.

Rockmusik und Trachtenkapelle

„Beim Musikprogramm wollen wir auch das jüngere Publikum ansprechen“, kündigte die Vorsitzende des Marketingvereins, Berta Baum, an. So soll die Band Schlaflos am ersten Termin im Juli von 18 bis 22 Uhr den Marktplatz rocken. Bewirtet werde aber bis 24 Uhr, verspricht Baum. In den Konzertpausen dürfen sich verschiedene Mitglieder des Marketingvereins mit ihrem Unternehmen vorstellen.

Das Blue-Hour-Konzert am Donnerstag, 12. August, soll um 18.30 Uhr beginnen. Pünktlich zur Feierabendzeit soll die Stettener Trachtenkapelle aufspielen. „So müsste für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein“, ist Berta Baum überzeugt.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, der Marketingverein Engen bittet aber um Anmeldung unter www.eventbrite.de, Anruf oder SMS an Telefon (01 74) 9 85 97 24 oder per E-Mail an aktionen@marketing-engen. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen nicht statt.