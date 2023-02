Ein Mann soll in einem Linienbus vor einem 16-jährigen Mädchen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben – platter ausgedrückt: Er hat sich selbst begrapscht. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch, 25. Januar, in dem Bus, der um 19.13 Uhr vom Engener Bahnhof in Richtung Tengen abfuhr.

Laut der Polizei-Information setzte sich der unbekannte Mann schräg gegenüber der 16-jährigen Geschädigten. Danach öffnete er seine Hose „und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor“, heißt es in der Mitteilung. Die 16-Jährige stieg an der Haltestelle Tengen Grund- und Hauptschule aus. Der Mann folgte ihr allerdings noch bis zum Stadttor und ließ erst dort von ihr ab.

Der Mann, der laut Polizeimeldung mit einer schwarzen Mütze mit darüber gezogener grauen Kapuze des Pullovers und einer Jeansjacke bekleidet war, trug eine schwarze Brille. Er führte eine schwarze Sporttasche sowie mehrere Einkaufstüten mit. Die Polizei bittet nachträglich um Hinweise zu dem Mann, aber auch um Hinweise von jungen Frauen, die ebenfalls belästigt wurden, dies aber noch nicht gemeldet haben. Man könne sich beim Kriminalkommissariat Konstanz unter (07531) 995-0 melden.