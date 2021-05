„Es wäre besser gewesen, man hätte vorher miteinander gesprochen“, resümierte Stadtbaumeister Matthias Distler die etwas umwegige Planung für ein neues Wohngebäude im Gebiet Maierhalde. Konkret geplant war in der Ludwig-Finkh-Straße ein großes Wohnhaus mit mehreren Einheiten, das sich aus Sicht der Stadtplanung von der Größe und Struktur nicht in das Umfeld aus recht kleinteiliger Bebauung einfügte. Um dem entgegenzuwirken, beschloss der Gemeinderat im April auf Vorschlag des Stadtbaumeisters eine Änderung des dortigen, bislang nur teilweise rechtskräftigen Bebauungsplans und gleichzeitig eine Veränderungssperre in diesem Gebiet.

Engen Debatte um künftige Bebauung an der Maierhalde Das könnte Sie auch interessieren

Neue Planung passt sich an Wohngebiet an

Die Beschlüsse zeigten ganz offenbar direkt Wirkung, denn es wurde bereits ein geändertes Konzept für die Bebauung vorgelegt. Statt eines großen Gebäudes mit sechs Wohneinheiten, sind auf dem 1400 Quadratmeter großen Eckgrundstück nun zwei kleinere Häuser vorgesehen, die in der Mitte durch ein Treppenhaus miteinander verbunden werden sollen. Die Gebäude sind mit jeweils zweieinhalb Stockwerken und Flachdächern geplant, gab Matthias Distler bei der Vorstellung der neuen Planung im Gemeinderat zu verstehen. „Das entspricht von den Grundzügen unseren Vorstellungen“, vermittelte er und betonte, dass sich die beiden kleineren Baukörper zu den benachbarten Häusern passten. Trotz Veränderungssperre sei es nicht ausgeschlossen, dass Vorhaben genehmigt werden könnten, wenn diese den Vorstellungen der Planungsüberlegungen entsprächen und der Gemeinderat dem Projekt zustimme, so das Stadtbauamt.

Ausdrückliches Lob für die Stadtplanung

Laut dem Stadtbaumeister musste der Architekt nicht erst lange planen, um den neuen Entwurf vorzulegen. Der Ansatz sei laut Planer schon vorher da gewesen, hätte aber nicht dem gültigen Baufluchtenplan entsprochen. Somit finden Stadtplanung und Bauplaner, wenn auch auf Umwegen, zusammen. „Das haben sie gut gemacht“, lobte CDU-Fraktionssprecher Jürgen Waldschütz das Vorgehen des Stadtbaumeisters. Der Rat stimmte der Alternativplanung einstimmig zu.