von Holle Rauser

Mit einer Mahnwache haben Atomkraftgegner in Engen der Nuklearkatastrophe von Fukushima vor zehn Jahren gedacht. Am 11. März 2011 wurden nach einem Erdbeben und einem darauffolgenden Tsunami Teile des dortigen Kernkraftwerks so beschädigt, dass es zu Kernschmelzen in verschiedenen Reaktoren und zu Explosionen kam.

Große Mengen an radioaktivem Material wurden freigesetzt, Luft, Böden, (Meer-) Wasser und Nahrungsmittel verseucht. Hunderttausende Menschen wurden evakuiert. Viele leben noch heut in Notunterkünften und Wohncontainern ohne Aussicht, in ihre Heimat zurückkehren zu können.

„Atomkraft ist ein unglaubliches Verbrechen“

„Atomkraft ist ein unglaubliches Verbrechen, das seit über 40 Jahren andauert“, sagt Thomas Jochim bei der Mahnwache auf dem Engener Schillerplatz. Der Lehrer im Ruhestand kämpft seit Jahrzehnten als Atomkraftgegner gegen Kraftwerke und atomare Aufrüstung. Wobei die beiden Formen von Nuklear-Industrie seiner Ansicht nach nicht zu trennen sind: „Man braucht die Technologie und das Know-How aus der zivilen Nutzung für militärische Zwecke, etwa für Atom-U-Boote. So schafft man eine billige Infrastruktur“, so Jochim.

Fukushima sei eine Katastrophe mit Ansage gewesen: „Die Anti-AKW-Bewegung hat das ja schon vor Tschernobyl alles gewusst und ist nur bestätigt worden“, so Jochim. In Japan sei mittlerweile auch eine stimmgewaltige Gegnerschaft der Atomenergie entstanden: „Da fand ein Mentalitätswandel statt.“ Kritik an staatlichen Entscheidungen seien bisher eher unüblich in Japan gewesen. Auch erneuerbare Energien seien dort auf dem Vormarsch.

Klimaneutrale Energie? Im Gegenteil, meinen die Aktivisten

„Die Krankheitsgeschichten der eingesetzten Arbeiter werden nicht weiterverfolgt“, kritisiert Thomas Jochim. Diskussionen um Atomkraft als saubere, klimaneutrale Energie gegen den Klimawandel findet er absurd: „Man kann nur 0,7 Prozent vom uranhaltigen Gestein verwenden“, erläutert er. Das Wasser, mit dem das gemahlene Gestein ausgewaschen wird, werde in Naturgewässer eingeleitet. Dazu komme der immense CO2-Ausstoß der Bau- und Transportmaschinen.