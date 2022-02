Es sind alltägliche Motive, wie man sie schon gesehen hat: Menschen die in einem Park spazieren oder in einem Schwimmbecken baden, eine Wasseroberfläche, auf der Sonnenstrahlen Lichtreflexe erzeugen. Realistisch, aber oft im Dämmerlicht gemalt, erscheinen die Szenen in den Bildern von Stefanie Krüger doch künstlich, ja beklemmend.

Zwischen Realität, Traum und Fantasie

Schon der Titel „Tagtraum“ der Ausstellung des Kunstvereins Engen lasse einen Zustand zwischen Realität, Traum und Fantasie anklingen, sagte Andreas Gabelmann bei der Vernissage im Städtischen Museum Engen. „Die Bilder von Stefanie Krüger sind unwirklich wirklich. Sie changieren zwischen präziser äußerer Beobachtung und tiefer, innerer Vorstellung. Immer schwingt etwas Geheimnisvolles und Unergründliches mit“, so Gabelmann.

Der Betrachter gleite in magische Momente von stillem Zauber, das Unterbewusstsein spiele mit hinein und lasse seltsam irreale Vorstellungsräume entstehen. Das Dargestellte entwickle ein überraschendes Eigenleben, das vermeintliche Harmlose und Idyllische der Orte wandle sich ins Traumartige und Irrationale, so Gabelmann weiter.

Oft Unheimlich und surreal

Geradezu kühl und distanziert scheine Stefanie Krügers Sicht auf die Dinge. Auf den Betrachter wirken die beschaulichen Orte im Dämmerlicht oder als nächtliches Panorama gemalt oft unheimlich und surreal. Eine im Tageslicht vertraute Szenerie kippt in ihr Gegenteil. Das Gefühl kommt auf, im nächsten Moment könnte etwas passieren.

Dass ein plötzliches Geschehnis die trügerische Ruhe durchbrechen und die Dinge aus dem Gleichgewicht bringen könnte, gehöre zur Faszination von Stefanie Krügers Bildwelten, so Gabelmann. Sie filtere aus der Beobachtung des Sichtbaren ein Konzentrat heraus, das die Grenzen zwischen Realität und Imagination verwische. Das Gesehene werde in eigentümlich fremdartige, bisweilen bühnenartige Kulissen transformiert.

Die Künstlerin sagt selbst: „Ob ein Bild spricht, und was es möglicherweise zu sagen hat, kann nur der einzelne Betrachter beantworten.“ Mehr Informationen zum Städtischen Museum Engen und zu seinen Ausstellungen gibt es hier.