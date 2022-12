von Elmar Veeser

Das aktuelle Programm von Lucy van Kuhl trägt den Namen „Dazwischen“ – und tatsächlich bewegt sich die Künstlerin, die in Berlin am Prenzlauer Berg zuhause ist, zwischen den Sparten Chanson, Kabarett und Klavier. Ins Städtische Museum Engen ist sie auf Einladung der Stubengesellschaft 1599 gekommen.

Witzig und skurrile Beiträge

Ihre Virtuosität an den Tasten ist frappierend, doch überdeckt diese nicht ihr Talent als Kabarettistin, wie etwa beim Lied „Frühstück bei Tiffanys“, wo sie das nie aus der Mode kommende Thema Liebe besingt und es dort heißt: „Küsse hielt ich für klebrig, doch nichts, was hängen bleibt“. Skurril ist ihr Abgesang auf das Lesezeichen, das im digitalen Zeitalter an Bedeutung verloren habe, obwohl es die Bücher immer davor bewahrt habe, in den Spagat gehen zu müssen.

Zwischen den musikalischen Darbietungen lässt sie gerne witzige, trockene Statements vom Stapel, die das Publikum zum Lachen bringen. Dabei verarbeitet sie auch aktuelle Themen, etwa die vergangenen zweieinhalb Jahre, die im Zeichen der Corona-Pandemie standen. Van Kuhl kommentiert diese Zeit folgendermaßen: „Im Lockdown waren die Singles zu sehr alleine und die Paare zu sehr zu zweit.“

Mit großer Spielfreude

Die studierte Germanistin und Pianistin kommt charmant, natürlich und authentisch rüber. Sie zeichnet große Spiellaune aus und ist auf Du und Du mit dem Publikum. Ein Beispiel dafür: als Ulrike Stille von der Stubengesellschaft nach der ersten Zugabe auf die Bühne kam, um die Künstlerin verabschieden zu wollen, insistierte Lucy van Kuhl und wies nach charmanter Rückfrage beim Publikum darauf hin, dass sie vorhabe, noch zwei weitere Stücke zu spielen.

Insbesondere beim letzten Stück der Zugabe, dem bittersüßen, melancholischen und sehr persönlichen Titel „Wo ist Frau Schmidt?“ zeigt Lucy van Kuhl ihre Stärke als Chansonette. Sie singt über ihre ehemalige Nachbarin, eine ältere, verwitwete Dame: „Sie lud mich mal zum Kaffee ein, Fotos schauen beim Stollen, ich glaub, sie hätt mir gern ihr ganzes Leben zeigen wollen“.