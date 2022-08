„Das große Treffen“ bot am Wochenende eine Reise durch viele Epochen und Welten und sorgte damit für ein strahlendes Lächeln bei den zahlreichen Gästen. Schon jetzt ist klar: 2023 soll es eine zweite Auflage geben.

„Das große Treffen“ in Aach war am vergangenen Wochenende nicht nur ein Festival, um Besucher und ihre Geldbörsen anzulocken. Es entpuppte sich als Zusammenkunft verschiedenster Genres auf dem Natursportpark-Gelände in Form einer