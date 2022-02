Schon beim ersten Blick in die Ausstellung kommt ein wohliges Gefühl auf: Das Licht und die Farben in den Natur- und Stadtlandschaften scheint in die Räume des Engener Museums zu strahlen. In bunten, kräftigen Farben gemalt, leuchten sonnenbeschienene Hauswände südlicher Architektur wie auch Felder und Schneelandschaften im Schwarzwald oder am Kaiserstuhl aus den Bildern. Licht und Farben dominieren in den Bildern der Ausstellung „Süd Südwest“ von Wolfram Scheffel.

Konzentriert auf das Wesentliche

Es gehe ihm nicht um ein Abbild, sondern um das Licht und seine Wirkung, die an jedem Ort anders sei, erläuterte Scheffel im Gespräch mit Museumsleiter Velten Wagner. Dabei fasziniert ihn das Licht des Südens, aber auch das Licht in unseren Breiten. Die Orte auf seinen Bildern sind real, aber menschenleer, fast plakativ und konzentriert auf das Wesentliche.

Scheffel überträgt seine Skizzen in abstrakte Fläche aufgeteilt auf die Leinwand. Dabei spachtelt er mit einem Messer die Farbschichten übereinander und bearbeitet sie so lange, bis die Komposition die von ihm gewünschte Tiefe erreicht hat. Die Bilder schaffen eine Intensität, der sich der Betrachter nicht entziehen kann.

„Wolfram Scheffel schafft es, durch abstrakte Flächen und mit sparsamsten Mitteln Stimmungen zu erzeugen“, so Wagner. Durch die Kontraste, die die Schatten von Bäumen an die Hauswände werfen oder sich in den Landschaftsbildern wie Ornamente auf dem Schnee abzeichnen, bringt er die Motive zum Leuchten.

Auch in seinen Farbholzschnitten von Landschaften und Architekturen dominieren Licht, Form und Farbe. Um die Intensität zu erreichen, die in den Bildern durch Farbschichten entsteht, setzt er für die Holzschnitte vier Druckstöcke und bis zu 14 Farben ein. Er habe, so Scheffel, er in den 80er Jahren Radierungen und später dann Holzschnitte angefertigt, was eine Entwicklung seiner Malweise bewirkt habe: „Ich bin radikaler geworden und gehe auch in meiner Malerei mehr in die Fläche.“ Die Ausstellung ist bis zum 27. März im Museum Engen zu sehen.