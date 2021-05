Die Stadtbibliothek Engen wird 20 Jahre alt. Ihr Förderverein feiert das mit einer Lesung mit der renommierten jungen Autorin Iris Wolff. Wegen der Corona-Einschränkungen muss die Lesung digital über die Videokonferenz-Plattform Zoom stattfinden; aber das werde den Literaturgenuss nicht schmälern, versprechen die Organisatoren vom Förderverein in einer Presseankündigung.

Die Lesung gibt es am Donnerstag, 20. Mai, Beginn 19.30 Uhr. Den Anfang mit einem kurzen Prolog wird die 18-jährige Nachwuchsautorin Amalie Mbianda Njicki aus Hilzingen-Riedheim machen. Sie ist Abiturientin am Hegau-Gymnasium und wurde beim deutschlandweiten Literaturwettbewerb der Berliner Festspiele 2020 ausgezeichnet.

Als in Osteuropa der Eiserne Vorhang fiel

Danach stellt Iris Wolff ihren Roman „Die Unschärfe der Welt“ vor. Die vielfach ausgezeichnete Autorin erzählt in sieben Kapiteln die bewegende Geschichte einer Familie aus dem Banat in Rumänien, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen und Zeiten hinweg nicht zerreißen. Sie erzählt von der ethnischen und sprachlichen Vielfalt Rumäniens und umreißt eine Umbruchphase in Europa: den Fall des Eisernen Vorhangs.

Es ist ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung setzte, erklärt der Förderverein.

Iris Wolff, geboren 1977 in Sibiu (Hermannstadt) in Siebenbürgen, ist mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Sie studierte Germanistik und Religionswissenschaft, aber auch Grafik und Malerei und arbeitete mehrere Jahre am Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Heute lebt sie als freie Autorin in Freiburg im Breisgau.

Iris Wolff wird in der Literaturwelt zunehmend bekannter

Ihr vierter Roman „Die Unschärfe der Welt“ war 2020 für den Deutschen Buchpreis, den Bayrischen Buchpreis und den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis der Stadt Braunschweig nominiert. Im März 2021 erhielt die Autorin den Preis der LiteraTour Nord – ausgerichtet von mehreren Institutionen und Universitäten in Niedersachsen -, und jetzt im Mai wird ihr der Solothuner Literaturpreis und der Evangelische Literaturpreis 2021 verliehen werden.

Der Literaturkritiker Denis Scheck urteilte: „Iris Wolff ist eine Autorin mit einem traumsicheren Sprachgefühl“, und Stefan Kister schrieb in der Stuttgarter Zeitung: „So schön hat noch niemand Geschichte zum Schweben gebracht.“

Anmeldungen werden erbeten über die Homepage des Fördervereins der Stadtbibliothek Engen oder per Mail (kontakt@foerderverein-stabi-engen.de). Die Teilnehmer erhalten dann den Zoom-Link zugesendet. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber der Förderverein freut sich über eine Spende zur weiteren Unterstützung der Bibliothek.