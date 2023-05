Die Langensteiner Straße in Aach geht am Ende ihrer Bebauung in einen Landwirtschafts-Verbindungsweg nach Schloss Langenstein über. Sie ist ein beliebter Spazierweg in die Natur und mit Streuobstbäumen gesäumt. Mit den Jahren gerieten die älteren Bäume allerdings etwas in Vergessenheit und verloren ihren natürlichen Charme. Seit dem Frühjahr hat sich hier Entscheidendes verändert.

Die Bäume sind frisch geschnitten, neue junge Bäume vervollständigen die Reihen und Tafeln geben in Form eines Lehrpfads Auskunft über den Bestand. Hauptinitiator dieser Veränderungen ist Hubert Wetzel, der sich seit seinem Ruhestand nicht nur in Aach im Sozialen Netzwerk engagiert, sondern auch für den Naturschutz einsetzt und als Bienenzüchter einen Namen hat.

„Vor zwei Jahren hatte ich die Idee, die Baum-Lücken im Ackerrandstreifen hinter dem Wegkreuz an dieser Straße mit jungen Bäumen von alten Obstsorten zu schließen“, so Wetzel. Die Besitzerin des Grundstücks habe der Baumpflanzung sofort zugestimmt. „Die ersten Bäume wurden letztes Jahr von mir gekauft und gepflanzt“, erläutert er. Es handelt sich um folgende Obstbaumarten: Gravensteiner Apfel, Köstliche von Charneux Birne, Brunus af Burlat Kirsche und Belle de Boskoop Apfel.

Die Schilder für die Beschriftung wurden mit der Motorsäge geschnitten und mit einer Oberfräse beschriftet. Dann fehlten nur noch die genauen Namen der bestehenden Bäume. Dazu habe er Früchte zum Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Bavendorf gesandt. Dort wurden ihm die Namen bestimmt. Die alten Bäume wurden dieses Jahr von Werner Hornstein geschnitten, damit sie weiter Früchte tragen können.

Ina Geiger-Frischbier, Ortsgruppe BUND Engen, spendete fünf Bäume: Quitte, Sauerkirsche, Reneklode, Mirabelle und Gloster Apfel. Zusätzlich spendete der BUND ein Insektenhotel, das von Bernhard Katzer und Hubert Wetzel aufgestellt wurde. Hubert Wetzel bietet nun nach Anmeldung Führungen auf dem Lehrpfad an.