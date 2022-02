von Jürgen Waschkowitz

Die Turm-Hexen Aach mischen nicht nur die fünfte Jahreszeit in Aach auf, sondern unterstützen das gesellschaftliche Leben ihrer Gemeinde. Denn neben dem Brauchtum zählen auch Kameradschaftspflege und gemeinnütziges Engagement zu den Zielen des Vereins. „Schudig – Wüescht“ heißt es, wenn die Turmhexen Aach ihr Unwesen treiben.

Das Häs beinhaltet mit Blau und Rot die Farben des Wassers aus der Aachquelle und des Wappens der Stadt. „Wir haben das Häs bewusst etwas einfach gehalten, wollten wir doch als familiäre Gruppe auftreten und die Kosten nicht zu teuer werden lassen“, begründet Joe Tröscher. Die Maske zeigt sich mit langem Gesicht, spitzen Kinn, hervorstehenden Wangenknochen, mit Furchen und Falten sowie vorstehenden Augäpfel einer großen Hakennase.

2006 wollten sie die Fasnacht wiederbeleben

Die Turmhexen gründeten sich aus einer kleinen Gemeinschaft von Fasnacht-begeisterten Menschen, wie Oberhexe Joe Tröscher die Entstehung der Gruppe im Jahr 2006 beschreibt. Der damalige Zunftmeister Fritz Hengefeld habe die etwas „eingeschlafene“ Fasnacht im Ort wiederbeleben wollen.

Einige Veranstaltungen sind besonders beliebt

Inzwischen verzeichnet die Gruppe 60 aktive Mitglieder und das Experiment ist gelungen: Die alle zwei Jahre stattfindende Hexennacht in der Altstadt mit anschließendem Hexenball in der Sporthalle erfreuen sich großer Beliebtheit. Großartiges Hexentreiben herrscht beim Kinderball am Fastnacht-Dienstag. Sehnsüchtig erwartet wird auch immer wieder der jährliche Aacher-Hexen-Kurier, in dem das Treiben an Fastnacht und weitere Ereignisse im Rückblick betrachtet werden.

Aktionen auch außerhalb der Fasnacht

Gesellschaftlich engagiert sich die Gruppe etwa bei der Ferienfreizeit, bei der ein dreitägiges Campinglager zur Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche wird. „Darüber hinaus unterstützen wir alle Feste und Feiern der Gemeinde und sind zur Mitarbeit bei den Aktivitäten der Vereine bereit“, erklärt Oberhexe Joachim Tröscher. Viel Lob erntete auch die Osterhasenaktion auf den Straßeninseln als Aufmunterung in Zeiten der Corona-Pandemie.