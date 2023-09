Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Engen einen betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, fiel den Polizisten gegen 8 Uhr ein Sattelzug auf, der von der rechten Fahrbahn auf den Seitenstreifen abkam, ins Bankett geriet und ruckartig zurück auf die Fahrbahn lenkte.

Alkoholfahne und leere Bierdosen

In der daraufhin an einer Raststätte durchgeführten Kontrolle des Lastwagens stellten sie bei dem 38 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch und im Führerhaus mehrere leere Bierdosen fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von rund 1,5 Promille bestätigte den Verdacht. Der 38-Jährige musste die Beamten deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, seinen Führerschein abgeben und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro bezahlen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.