Landrat Zeno Danner hat es sich nicht nehmen lassen, zusammen mit Johannes Moser, Bürgermeister von Engen, den 330 Meter langen straßenbegleitenden Fahrradweg vom Ortsausgang Anselfingen bis zur Landesstraße L191 zu eröffnen und die Strecke auch gleich selbst mit dem Fahrrad zu testen.

Konnte der Landrat bergab noch gut mithalten, musste er sich auf dem Rückweg, also beim Anstieg hoch nach Anselfingen, Johannes Moser um 15 Meter geschlagen geben. Zu seiner Entschuldigung sei angeführt, dass er mit einem kleinen Klapprad und eigener Muskelkraft unterwegs war und Johannes Moser mit einem E-Bike. Wie die Herren bewiesen haben, können die Menschen in Anselfingen von nun an alltägliche Strecken, beispielsweise zum nahegelegenen Bahnhof Welschingen/Neuhausen, sicher und komfortabel mit dem Rad zurücklegen. Die Freigabe des neuen Geh- und Radweges erfolgte genau elf Wochen nach Baubeginn.

Die Stadt Engen war bei dieser gemeinschaftlichen Maßnahme bis zur Ausschreibung federführend, wohingegen der Landkreis für die Ausführung zuständig war, wobei alle Beteiligten die gute Zusammenarbeit lobten. Der fertiggestellte Radweg ist nun in der Baulast des Landkreises und somit auch in dessen Unterhalt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 170.000 Euro, wovon ein Großteil aus Fördermitteln vom Land über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) und das Sonderprogramm „Stadt & Land“ bezahlt wurde. Die verbleibenden Kosten teilten sich die Stadt Engen und der Landkreis. Zeno Danner betonte, dass der Ausbau der Radwege im Landkreis hohe Priorität genieße und Johannes Moser wies darauf hin, dass der Radweg zwischen Weiterdingen und Welschingen projektiert sei und er mit der Umsetzung in etwa zwei Jahren rechne. Mit der geplanten Baumaßnahme wird dann ein durchgängiger Radweg Gailingen mit dem Hinterland bis Engen verbinden. Die knapp 2,6 Kilometer lange Strecke zwischen Weiterdingen und Welschingen stellt eines der letzten noch fehlenden Teilstücke dar.