Meinung vor 1 Stunde Kurz vor dem Wahlsonntag in Engen: Es braucht jetzt eine starke Bürgerschaft Vier glaubwürdige Kandidaten stehen am Sonntag zur Wahl. Die Aufgabe, die sie übernehmen wollen, hat es in sich. Die nächsten acht Jahre werden für Vieles maßgeblich sein. Dafür braucht ein Bürgermeister Unterstützung.

Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in Engen ist groß. Rund 700 Bürger kamen zur SÜDKURIER-Wahlarena in die Engener Stadthalle. | Bild: Hanser, Oliver