Ein Selfie-Spot mitten in Engen? Also ein Fotomotiv, das viele, vor allem junge Menschen anzieht, um sich für Bilder in den sozialen Medien abzulichten? In der Vorstellung von Kulturamtsleiter Velten Wagner könnte es so einen Flecken bald in Engen geben. Und zwar an der neuen Stadthalle, wo schon bald ein Ufo-förmiges Objekt als Kunst am Bau den Vorplatz abrunden soll.

Drei Künstler nehmen an Wettbewerb teil

„Es ist ein zur Seite gerückter Diskus. Er drängt sich nicht auf. Er ist etwas strange, aber dem Auge schmeichelnd“, so beschrieb Kulturamtsleiter Velten Wagner den Entwurf des Konstanzer Künstlers Markus Brenner vor dem Engener Gemeinderat. Nach intensiver Diskussion, so die Stadtverwaltung, habe die Jury (siehe Kasten) den Vorschlag des Konstanzer Künstlers einstimmig ausgewählt. Dem vorausgegangen war ein eingeschränkter Wettbewerb der Stadt mit drei geladenen Künstlern, die ihre Ideen für den Platz an der neuen Stadthalle präsentieren sollten.

Die Visualisierung zeigt, wie der Platz vor der neuen Stadthalle künftig aussehen soll. Das Kunstobjekt befindet sich am Rand des Platzes. | Bild: Stadt Engen

Neue Stadthalle war Ideengeber für Sieger-Entwurf

Markus Brenner ließ sich für sein Kunstobjekt von der Stadthalle selbst inspirieren, vermittelte Velten Wagner. Die Halle erinnerte den Künstler durch ihre Form und Oberfläche an ein eben gelandetes Raumschiff. Passend hierzu kreierte er sein rundes Kunstobjekt aus Beton mit hohem Weißanteil und einem Durchmesser von fünf Metern. Tagsüber soll die blank geschliffene „Raumkapsel“ als Sitz- und Liegefläche dienen. Ihren besonderen Reiz soll sie aber im Dunkeln entfalten. Dann nämlich soll auf das Objekt per Lichtprojektor vom Dach der Stadthalle aus die Strukturen eines abgründigen Wurmlochs projiziert werden und das Rund wie einen Edelstein leuchten lassen. Um das Objekt einzufassen ist zusätzliche eine Bepflanzung geplant. „Wir sind sehr offen und flexibel“, gab Velten Wagner bezüglich des Kunstobjekts zu verstehen. So könnten mit Hilfe weiterer Hightech-Dias auch andere Motive auf die Scheibe gestrahlt werden. Angedacht sind Motive zu den verschiedenen Jahreszeiten und zu Europa. Je nach Anlass könnte die Kunst dann passend bespielt werden. „Mit diesem Kunstwerk finden wir nicht nur Anschluss an eine lange Tradition in Engen, sondern haben ein richtig geiles Objekt“, so Wagner wörtlich zur Weiterentwicklung der Kunst im öffentlichen Raum.

Objekt soll resistent gegen Vandalismus sein

Auf die Nachfrage von UWV-Stadtrat Klaus Hertenstein stellte der Vandalismus-Anfälligkeit des Objekts, gab Velten Wagner zu verstehen, dass dieses die „maximale Resistenz“ aufweise. Zum einen durch den Baustoff Beton und durch eine Beschichtung, die eventuelle Schmierereien leicht wieder entfernbar machten, so Wagner. UWV- Rat Peter Kamenzin verwies auf den bislang recht sperrigen Arbeitstitel „ Space + Place + Travel Disc“ und regte eine Namensfindung an. Alle Fraktionen lobten den Entwurf, insbesondere die Aufforderung an junge Menschen hier ein Foto von sich zu machen.

Wenn es dunkel ist, soll das Kunstobjekt per Projektor angestrahlt werden. Hier wird es, passend zur Ufo-Form, zu einem Wurmloch. Geplant sind aber weitere Motive zum Thema Jahreszeiten und Europa, die dann je nach Anlass ausgetauscht werden können. | Bild: Stadt Engen

Bekenntnis zur Kunst in der Corona-Krise

Der hohe Stellenwert, den Kunst im öffentlichen Raum in der Stadt Engen einnimmt, wird besonders bei der Betrachtung der Kosten deutlich – und das in Zeiten von Corona. Insgesamt wird das Projekt die Stadt voraussichtlich rund 110.000 Euro kosten. Dabei entfallen 77.500 Euro auf das Kunstobjekt selbst und 33.320 Euro für die bauliche Umsetzung. Der Gemeinderat bekannte sich zu geplanten Projekt und beschloss die Umsetzung einstimmig.