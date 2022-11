Aach vor 1 Stunde

Kritik aus dem Hegau: „Die Fußball-WM in Katar treibt alle Probleme unserer Zeit auf die Spitze“

In der Aacher Sankt Nikolaus Kirche kommen Menschen in einer Andacht zusammen, um gegen die Opfer der Spiele in Katar zu gedenken. Dabei senden sie ein wichtiges Signal: Auch kleine Aktionen zeigen Wirkung.