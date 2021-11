Das Kriminalkommissariat Konstanz hat laut Polizei die Ermittlungen wegen eines versuchten Raubes aufgenommen. Wie es im Polizeibericht heißt, soll ein Autofahrer am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Engen von drei unbekannten Männern angegangen worden sein. Der 23-jähriger Mann sei in seinem Auto auf Höhe der Bushaltestelle gesessen und habe bei geöffneter Seitenscheibe geraucht, als er unvermittelt von drei maskierten Männern angegriffen worden sei.

Einer der Unbekannten schlug laut Polizei durch das geöffnete Seitenfenster in das Gesicht des 23-Jährigen und verletzte ihn hierdurch leicht, dann hätten die Täter versucht, die Autotüren aufzureißen. Die sei misslungen, da der Wagen verriegelt war.

Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug laut Polizei starten und wegfahren sowie die Polizei informieren. Nach erfolgter Anzeige hätten mehrere Streifen sofort die Fahndung nach den unbekannten Männern aufgenommen. Der Einsatz blieb laut Polizeibericht aber erfolglos. Nun hoffen die Ermittler der Kriminalpolizei auf Zeugen, die am Montagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße Engen den Vorfall beobachtet oder Verdächtiges wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Konstanz, Telefon (07531)995-0, oder dem Polizeirevier Singen, Telefon (07731)888-0, in Verbindung zu setzen.