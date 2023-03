Das gab er in der jüngsten Gemeinderatssitzung offiziell bekannt. Als Mitglied der Freien Wähler war er 29 Jahre Teil des Engener Gemeinderats. Besonderes stark machte er sich für die Entwicklung und Bedürfnisse seines Wohnorts Bittelbrunn. „Ich wollte an und für sich die 30 Jahre voll machen“, gab er zu verstehen. Aber durch zwei erlittene Schlaganfälle sei das nun nicht mehr möglich. „Wir bedauern Ihren Entschluss sehr, aber zollen Ihnen vollen Respekt“, entgegnete ihm Bürgermeister Johannes Moser. Er selbst hatte erst vor ein paar Wochen seinen Rücktritt im Herbst aufgrund gesundheitlicher Probleme bekanntgegeben. Moser dankte Hertenstein für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und kündigte eine offizielle Verabschiedung an. „Sie haben sehr viel für Bittelbrunn erreicht“, lobte er. Einer der größten Erfolge sei die Sanierung der Petersfelshalle gewesen, für die er sich mit großem Engagement eingesetzt hat.