Schon einmal beschrieb der Engener Klaus Gresser von einem Projekt, das er sich für seinen Ruhestand vorgenommen hatte. Vor zwei Jahren pilgerte er auf dem Franzikusweg und kündigte an, bald an eine Schule nach Uganda gehen zu wollen. Über den Senior Expert Service wollte er seine Fähigkeiten in dem afrikanischen Land einsetzen, um bei der Entwicklung einer Schule weiterzuhelfen. Gerade Mal ein paar Tage bevor in Deutschland wegen Corona das öffentliche Leben heruntergefahren wurde und die Grenzen geschossen wurden, kam Klaus Gresser von der wohl intensivsten Reise seines Lebens zurück, von der er nun berichtet.

Der pensionierte Schulleiter Klaus Gresser hat sich vier Wochen in Uganda für die Weiterentwicklung einer Schule im ländlichen Raum eingesetzt. | Bild: Kerle, Helene

„Das hatte ich bei Weitem nicht so erwartet“

Klaus Gresser könnte wohl ganze Tage mit dem Erzählen der Erlebnisse füllen, die er in seinen vier Wochen im Dorf Bulabakulu in Uganda gesammelt hat. Immer wieder beschreibt er im Gespräch die für uns in Deutschland kaum vorstellbaren Gegebenheiten in Uganda. Er erzählt, wie er im Haus des charismatischen Schulleiters Saad Luyinda untergebracht war. „Es war das einzige fest gebaute Haus im Dorf“, beschreibt er. Ein Photovoltaik-Paneel sei die einzige Stromquelle vor Ort gewesen. „Aber immerhin hat das zum Laden von zwei Handys ausgereicht“, beschreibt Gresser. Wasser für die gesamte Schule wurde mit Kanistern auf einem Fahrrad an der etwa ein Kilometer entfernten Wasserstelle geholt. Zu Essen gab es jeden einzelnen Tag Maisbrei mit Bohnen. Reis sei schlicht zu teuer, erklärte der ugandische Schulleiter. „Nach zwei Wochen konnte ich Essen einfach nicht mehr essen. Später haben sie dann extra für mich Spaghetti gekocht“, bemerkt Gresser dankbar. Die Erinnerung an das dortige Toilettenhäuschen lassen Klaus Gresser noch heute schaudern: „Die Verhältnisse waren schon heftig“, beschreibt er. Die „härteste Geschichte“ sei aber der Schulbus gewesen, erzählt Klaus Gresser und schüttelt mit dem Kopf. Jeden Morgen mit dem Ruf des Muezins sei Schulleiter Luyinda mit seinem Siebensitzer-Van losgefahren, um die Kinder in den teils weiter entfernten Siedlungen abzuholen und zur Schule zu bringen. Bis zu 23 Kinder seien auf einmal in dem kleinen Bus transportiert worden.

„Ich habe nirgendwo fleißigere Menschen getroffen“

Und dann erzählt Klaus Gresser, was trotz dieser sehr ärmlichen Verhältnisse in dem ländlichen Gebiet in Uganda bereits geschafft wurde. Saad Luyinda, ein studierter Sozialpädagoge, gründete die private Grundschule mit Kindergarten ganz bewusst dort, wo es zuvor noch keine Schule gegeben hatte. Was der deutsche pensionierte Pädagoge dort vorfand, waren Lehrer, die einen hochqualifizierten Unterricht nach einem Bildungsplan machten, der unserem in nichts nachstehe. „Die Lehrer unterscheiden sich durch nichts von unseren Lehrern“, so Gresser. In der ersten Woche seines Aufenthalts schnupperte der Deutsche in den Unterricht hinein, um sich ein Bild zu machen wo Dinge verbessert werden könnten. Als Erstes sei ihm der Lärm aufgefallen. Die Schüler sprachen das vom Lehrer Gesagte laut nach. Nebenan lärmen die Kindergartenkinder. Die Schulzimmer hätten offene Decken, so dass der Lärm kaum zu ertragen gewesen sei. So setzte er beim Unterrichten in der zweiten und dritten Woche insbesondere auf die Vermittlung einer anderen Art von Unterricht, die den Lärmpegel im Schulgebäude deutlich senkte. „Ich bin gern in den Unterricht gekommen. Die Kinder waren motiviert bis in die Haarspitzen“, berichtet Gresser. Seine vierte und letzte Woche habe der Organisation und dem Schulmanagement gegolten.

Uganda als echtes Vorbild für ein friedliches Miteinander

Besonders beeindruckt hat den Pensionär das gute Miteinander in Uganda: „Uganda ist ein echtes Vorbild“, ist Gresser überzeugt. „Ich habe noch nie ein Land erlebt, wo verschiedene Religionen so friedlich miteinander leben. Es gibt sogar, das muss man sich mal vorstellen, einen gemeinsamen Bildungsplan von Islam und Katholischer Kirche für die Grundschule“, so Gresser begeistert.

Mit Hilfe des Fördervereins konnten bereits einige Dinge an der Schule in Uganda bewegt werden. Unter anderem wurde ein weiterer Schulbus angeschafft und lokale Handwerker haben neues Mobiliar für die Schule gezimmert. | Bild: Klaus Gresser

Das Engagement soll weitergehen

Die Erlebnisse in Bulabakulu, das unglaubliche Engagement des Schulleiters und die so überaus freundschaftliche Umgangsweise mit dem Lehrer aus Deutschland, ließen Klaus Gresser auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland nicht mehr los. Eigentlich wollte sich Gresser als Rentner etwas zurücklehnen, daheim den Hausmann geben. Letztlich entschloss er sich aber einen Förderverein zum Wohl der SHAK Junior School zu gründen und das Projekt weiter zu unterstützen. „Seeding the future“, also die Zukunft säen, ist das Schulmotto der SHAK School. Eine bessere Zukunft durch Bildung, das will die Schule und dabei möchte Klaus Gresser gemeinsam mit der zweiten Vorsitzenden des Fördervereins, Ricarda Simon aus Ulm, aktiv mithelfen. „Wenn ich mal sterbe hinterlasse ich vier gute Sachen: Meine drei Kinder und die Hilfe für Kinder in Uganda dabei ihre Zukunft zu gestalten“, gibt Gresser am Ende des Gesprächs mit.