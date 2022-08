Die Bürgerinitiative Klar gegen Atom und die Gruppe „Sterntreffen Benken“ rufen in einer Presseankündigung am Samstag, 27. August, zu einer Kundgebung nach Engen.

Gegen 19 Uhr wird eine Gruppe engagierter Radfahrer bei der Freilichtbühne hinter dem Rathaus Engen erwartet, um die Themen Atommüll-Endlagerung, Energiewende und Laufzeitverlängerung zu debattieren. Aus Norddeutschland kommend sind sie am Morgen in Meßkirch Richtung Engen aufgebrochen.

Von Meßkirch über Engen bis Benken und Brugg

Als Gastredner werden Bene Müller von Solarcomplex, Renate Kolb von den Kernfrauen Weinland und Anna-Maria Waibel von Klar Deutschland zur Kundgebung erwartet, wie es in der Presseankündigung von Klar gegen Atom heißt. Für Unterhaltung sollen Florian Schiertz an der indischen Tabla, Jogi Gross an der Jazz-Gitarre und Klaus Riedel alias Klari-Fari sorgen.

„Es empfiehlt sich, Sitzunterlagen für die Steinstufen mitzubringen“, rät Thomas Jochim vom Veranstaltungsteam.

Die Gesamtorganisation der Rad-Tour durch Deutschland liege in den Händen der bundesweiten Bürgerinitiative Ausgestrahlt. In sechs Wochen legen die Teilnehmer insgesamt 2400 Kilometer zu Orten der Auseinandersetzung mit der Atomkraft zurück.

Die Anti-AKW-Bewegung feiere so – wie es in der Pressemitteilung heißt – mit vielen örtlichen Gruppen und der Bevölkerung den Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie und fordere den sorgsamen Umgang mit der atomaren Hinterlassenschaft und einen beherzten Umstieg auf erneuerbare Energien.

Am Sonntagmorgen startet die Radlergruppe in Engen um 9 Uhr auf dem Marktplatz zur Weiterfahrt in die Schweiz nach Marthalen/Benken. „Es können auch Tagesradler einfach dazukommen“, so Jochim.

Die Etappe führe über etwa 40 Kilometer zum Kundgebungsplatz bei Marthalen, wo ein interessantes Programm und Mittagessen geboten wird. Weiter gehe es am Montag zur Mahnwache vor der schweizerischen Atomaufsichtsbehörde ENSI in Brugg.

Mehr Infos zur Engener Kundgebung und den regionalen Veranstaltern gibt es im Internet unter www.klargegenatom.de