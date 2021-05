Durch den Engener Ortsteil Bargen werden weiter Lastwagen fahren. Das Bemühen um ein Durchfahrtsverbot ist erst einmal gescheitert. Das ist das Ergebnis einer Prüfung des Bestrebens durch Fachanwälte. Diese hatte die Stadtverwaltung beauftragt, um die mehrfache Ablehnung des Verbots durch das Landratsamt Konstanz noch einmal rechtlich überprüfen zu lassen.

Tempo 30 verringert Lärm

Die Chancen, das Lastwagen-Fahrverbot durchsetzen zu können, seien laut der Fachanwälte „äußerst gering“, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Die Stadt hatte als Argument für ein Verbot den Lärm durch Lastwagen angeführt. Die durchgesetzte Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 verringerte die Lärmbelästigung aber so weit, dass weitere Maßnahmen wie das Fahrverbot ausschieden. Auch eine besondere Gefahrenlage durch die Lastwagen fehle für ein Verbot.

Für großen Unmut bei der Verwaltung und beim Gemeinderat von Engen hatte die jüngste Einschätzung des beauftragten Gutachters gesorgt. Der hatte in seiner letzten Einschätzung ein Fahrverbot ebenfalls wegen der bereits durchgesetzten Tempo 30 für wenig durchsetzbar erachtet, während er zu Beginn der Planungen durchaus Hoffnung auf die Umsetzung beider Maßnahmen gemacht hatte.

Vorerst keine rechtlichen Schritte

Auf Grundlage der juristischen Einschätzung schlug die Verwaltung nun vor, das Lastwagen-Fahrverbot erst bei der nächsten Fortschreibung des Lärmaktionsplans, die 2024 stattfinden soll, wieder zu überprüfen.

„Wir sehen in diesem Beschluss keinerlei Vorteile für die Bargener Bürger“, hielt CDU-Stadtrat Ingo Sterk dem Vorschlag entgegen. Er möchte das Fahrverbot überprüft sehen, sobald sich beispielsweise eine rechtliche Veränderung ergebe. Nicht erst turnusgemäß in drei Jahren. Daraufhin wurde der Beschlussvorschlag so abgeändert, dass die Stadtverwaltung erst einmal keine weiteren rechtlichen Schritte hinsichtlich des Verbots unternehmen wird. Dem stimmte der Gemeinderat schließlich einstimmig zu.