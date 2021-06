von Holle Rauser

Für beide Seiten war es ein besonderer Abschied: 16 Jahre lang hatte Patrick Stärk als Hauptamtsleiter den Jugendgemeinderat in Engen begleitet. Nach seiner Wahl zum Bürgermeister in Mühlhausen-Ehingen nutzte er die Gelegenheit, sich von den Jugendlichen im Rahmen der Jugendgemeinderatssitzung zu verabschieden. Die Jugendräte lassen Stärk mit gemischten Gefühlen gehen: „Wir freuen uns, dass Du die Wahl gewonnen hast und einen neuen Lebensabschnitt beginnen kannst“, dankte der Vorsitzende Matteo Utzler dem „Mentor“ des Gremiums.

Stärk habe immer ein offenes Ohr für Fragen und Anliegen der jungen Räte gehabt und sie in allen Belangen unterstützt: „Man konnte sich immer auf Dich verlassen“, so Utzler. „Auch mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht“, gab der ehemalige Hauptamtsleiter zurück. Stärk erinnerte an die Gründungszeit des jungen Gremiums, das er von Anfang an begleitete: „Die Aufstellung des Jugendgemeinderats 2005 war eine schwierige Geburt“, so Stärk. Auch 2007 sei die Kandidatensuche eine Herausforderung gewesen.

Das Problem, interessierte Kandidaten zu finden, habe sich bis heute gehalten. „Es ist immer noch schwierig. Aber ihr habt für die letzte Wahl unheimlich viel Werbung gemacht“, dankte Stärk den Räten. Durch seine regelmäßige Teilnahme und den Austausch habe man eine gewisse Bindung entwickelt. „Trotz des Altersunterschieds habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ihr mich als einen von euch akzeptiert“, so seine Einschätzung. Auch Pflichttermine wie ein Wochenendseminar zur kommunalpolitischen Bildung habe man gemeinsam durchgestanden – trotz des Spiels im Freiburger Stadion gegenüber dem Seminarhaus. „Nehmt etwas mit aus eurer Amtszeit, haltet zusammen und bringt Euch aktiv ein“, lautete Stärks Appell an die Jugendgemeinderäte. Ganz werde die „Ära Stärk“ übrigens nicht enden, bemerkte er augenzwinkernd: Schließlich ist seine Tochter Alexa seit der Wahl im Januar als Jugendgemeinderätin aktiv.