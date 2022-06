Mit der Corona-bedingten Stille um den Jugendgemeinderat in Engen ist jetzt Schluss: Aktuell organisieren die engagierten Jugendlichen gleich zwei große Veranstaltungen und laden alle jungen Menschen in Engen herzlich dazu ein. Kurz nach den Pfingstferien, am 24. und 27. Juni, soll eine seit langem geplante Aktion zur politischen Bildung am Schulverbund stattfinden. Dabei soll sich alles um das Thema Digitalisierung drehen. Schüler haben die Möglichkeit, alle Fragen und Ansätze zum Thema zu sammeln und anschließend mit Vertretern aus der Landes- und Bundespolitik offen zu diskutieren.

Tengen Die Jugend bestimmt in Tengen jetzt mit – Stadt hat neun neue Jugendvertreter Das könnte Sie auch interessieren

Vertreter von FDP, SPD und AfD wollen kommen

Anmelden können sich alle Schüler in Engen ab 14 Jahren. Am ersten Aktionstag ist eine Einarbeitung in das Thema Digitalisierung geplant, die als Grundlage für die am zweiten Tag folgenden Gespräche mit den Politikern dienen soll. Zugesagt haben die Bundestagsabgeordnete Ann-Veruschka Jurisch (FDP) sowie die Landtagsabgeordneten Bernhard Eisenhut (AfD) und Hans-Peter Storz (SPD). Aktuell produziert der Jugendgemeinderat ein Werbevideo für die Aktion, das an den Schulen gezeigt wird.

Jugendgemeinderat nimmt Vermittlerrolle ein

Ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit sei, den Jugendlichen eine Stimme zu geben, erklärt Matteo Utzler im Gespräch. Er gehört der Jugendvertretung bereits seit 2017 an und ist aktuell der Vorsitzende des Jugendgemeinderats. Deswegen sei auch die Aktion zur politischen Bildung so wichtig. Der Jugendgemeindrat verstehe sich als Bindeglied zwischen Jugendlichen und dem Gemeinderat sowie der Stadtverwaltung.

Engen Was Engens Jugend sich wünscht: Jugendgemeinderat stellt Ergebnisse von Online-Umfrage vor Das könnte Sie auch interessieren

Zu den größten Projekten innerhalb einer Wahlperiode zähle immer die Organisation des Flow-Festivals, sagt Matteo Utzler. Er freut sich, dass das Musikfest nach zwei Jahren Corona-Pause mit einer größeren Spezialausgabe am Freitag, 8. Juli, auf die Bühne hinter dem Rathaus zurückkehrt. Gerade befinden sich die Jugendräte noch in den letzten Vorbereitungen für das Festival.

Warum das Gremium ein Erfolgsmodell ist

Woran liegt es, dass der Jugendgemeinderat in Engen schon seit so vielen Jahren ein verlässliches Gremium ist und sich genug Freiwillige finden, die für das Amt kandidieren? Für Matteo Utzler liegt das zu einem großen Anteil an der intensiven Wahlwerbung.

Das Gremium In Engen gibt es seit 2005 einen Jugendgemeinderat, heißt es auf der Internetseite der Stadtverwaltung. Das Gremium wird alle zwei Jahre neu gewählt. Es soll die Interessen und Wünsche der Jugendlichen aus Engen und den Ortsteilen vor dem Bürgermeister und dem Gemeinderat vertreten. Die Wahl der aktuellen Mitglieder fand wegen der Corona-Pandemie am 24. Januar 2021 als reine Briefwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei 23,11 Prozent. (dha)

Alle zwei Jahre wird gewählt und davor gehen die Jugendliche in alle Klassen und rühren kräftig die Werbetrommel. Sowohl damit die Schüler zur Wahl gehen, aber auch damit sich immer wieder neue Kandidaten für das Gremium finden. „Es ist wichtig, die Leute direkt anzusprechen. Da betreibt der Jugendgemeinderat immer einen ziemlich großen Aufwand“, so Utzler.

Singen „Wir öffnen den Blick für jüngere Themen“: Wie das Jugendkomitee die Stadt verändern will Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig werden die Kanäle in den Sozialen Medien bespielt, um Aufmerksamkeit bei den jungen Engenern zu erregen. Das langjährige Engagement scheint sich auszuzahlen. Denn trotz Corona und Wechselunterricht sei die Wahlquote letztes Mal dennoch ziemlich konstant gewesen. „Das Interesse am Jugendgemeinderat ist da“, sagt Matteo Utzler erfreut. Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendgemeinderats findet am Montag, 18. Juli, im Bürgersaal statt.