Nun ist es amtlich: Bei der Engener Bürgermeisterwahl am 20. September tritt nur Amtsinhaber Johannes Moser an. Kurz vor Bewerbungsschluss am Dienstag, 18 Uhr, öffnete Bernhard Maier, der Vorsitzende des Wahlausschusses den Briefkasten am Rathaus. Er fand aber keine weitere Bewerbung für die Wahl. So verkündete Maier in öffentlicher Sitzung des Wahlausschusses, dass Johannes Moser der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl sei. Der 61-Jährige strebt seine vierte Amtszeit an. Die vergangenen beiden Wahlen hatte er als Alleinbewerber gewonnen.

Bürgermeister Johannes Moser bei der Abgabe seine Bewerbung für eine vierte Amtszeit. | Bild: privat

Den ersten Sieg feierte Moser am 13. Oktober 1996 nach einer Stichwahl gegen den inzwischen verstorbenen Mitbewerber Godehard Steffen aus Radolfzell. Beim ersten Wahlgang hatte es ein großes Kandidatenfeld gegeben. Vor seinem Start als Gemeindechef von Engen war Moser in verschiedenen Leitungsfunktionen bei der Stadtverwaltung Singen tätig. Er ist auch Kreisvorsitzender des Gemeindetags.

Trotz Allein-Kandidatur und Corona-Einschränkungen startet Moser einen munteren Wahlkampf. Seine Veranstaltungen in der Kernstadt Engen finden unter Federführung der Gemeinderatsfraktionen und Parteien von Engen statt. Der Bürgermeister will aber auch in den Stadtteilen Präsenz zeigen, um den Bürgern Rede und Antwort zu stehen. Der SÜDKURIER plant eine öffentliche Diskussion mit Bürgermeister Moser am Dienstag, 15. September, um 19 Uhr im Seminarraum des Rastanlage Hegau-West.