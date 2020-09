Podiumsdiskussion zur Wahl

An exponierter Stelle mit guter Aussicht auf Engen und die Hegaulandschaft findet am Dienstag, 15. September, eine SÜDKURIER-Veranstaltung zur Bürgermeisterwahl statt. Die steht am Sonntag, 20. September, an. Der alleinige Kandidat, Bürgermeister Johannes Moser, stellt sich ab 19 Uhr im Seminarraum des Hotels der Autobahnrastanlage West den Fragen des SÜDKURIER-Redakteurs Albert Bittlingmaier und des Publikums. Es geht vor allem um Engens Zukunftspläne. Mit von der Partie sind Daniela Buhl vom Einzelhandel, Christoph Hoefler, Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule Engen und ein Vertreter des Hegauer FV . Zur Diskussion unter Einhaltung der Corona-Verordnungen können sich Interessenten anmelden unter meinSK.de/engen-bw