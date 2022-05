Die Hallen in Engen brauchen einen Namen. Das ist spätestens seit dem Bau der neuen Stadthalle, die bisher auch so genannt wird, immer wieder Thema. Laut Beschluss des Gemeinderats soll nun schon bald über Namen für die neue Stadthalle, die neue Sporthalle und die Großsporthalle entschieden werden.

Bei der Namensfindung setzt die Stadt Engen auf die Kreativität der Bürger. Denn die sollen im Rahmen eines Wettbewerbs Vorschläge machen. Dabei sollen auch die Schulen mit einbezogen werden. Ein schöner Name ist die eine Sache. Schulen und Vereine erhoffen sich von der neuen Sporthalle vor allem mehr Nutzungsmöglichkeiten, wie sie im Gespräch verdeutlichen.

Die neue Engener Sporthalle aus einer anderen Perspektive. | Bild: Kerle, Helene

Ursprünglich sollte es lediglich einen Namenswettbewerb für die neue Sporthalle geben. Auf Vorschlag von UWV-Rat Peter Kamenzin sollen nun aber auch griffige Namen für die Großsporthalle und die neue Stadthalle gefunden werden, die sich künftig auch auf einer Beschilderung in der Stadt wiederfinden sollen. CDU-Rat Urs Scheller schlug außerdem vor, die Namensfindung aller drei Hallen in einem Wettbewerb zu bündeln. Dem stimmten die Ratskollegen einstimmig zu.

Wie wird der Wettbewerb ablaufen?

Schon bald sollen die Engener per Post, E-Mail oder Online-Formular auf der städtischen Homepage ihre Namensvorschläge einreichen können. Nach Ablauf der Frist soll eine Jury aus den drei Stadträten Peter Kamenzin, Conny Hoffmann und Bernhard Maier sowie Daniel Jedlicka als Vertreter der Schulen, Matthias Distler als Vertreter der Verwaltung und Bürgermeister Johannes Moser eine Vorauswahl treffen. Diese sollen vermutlich schon im Juli dem gesamten Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden.

Bis die neue Sporthalle an der Jahnstraße in Betrieb genommen werden kann, dauert es aber es aber noch ein Weilchen. Laut der Stadtverwaltung soll die neue Halle voraussichtlich erst im Herbst bespielt werden können. Hintergrund sind Verzögerungen bei der Materiallieferung. Beim Richtfest der Halle im vergangenen Jahr war Stadtbaumeister Distler noch von kurz nach Ostern als Fertigstellungstermin ausgegangen. Dennoch freuen sich die Vertreter der Schulen und Vereine auf die neue Halle.

Bei den Sportlern herrscht Vorfreude

„Wir haben Hoffnung auf ein größeres Zeitfenster für den Verein – besonders im Kinderbereich“, vermittelt Marita Kamenzin als erste Vorsitzende des Turnvereins Engen. Gerade bei den Kindern habe der Verein mittlerweile lange Wartelisten. Das liege, neben Mangel an zusätzlichen Übungsleitern, vor allem an fehlenden Hallenplätzen für die Nachmittagsangebote. Dadurch, dass die neue Sporthalle zweiteilig ist und damit zwei Klassen oder zwei Turnangebote gleichzeitig stattfinden können, hofft Kamenzin auf eine Entspannung der Lage. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, gibt die engagierte Vorsitzende und Übungsleiterin zu verstehen.

Ähnlich sieht das auch der geschäftsführende Schulleiter in Engen, Daniel Jedlicka. „Für den Schulsport wird ein Hallenteil mehr zur Verfügung stehen“, außerdem brauche es die neue Stadthalle nicht mehr für den Schulsport an den weiterführenden Schulen. „So können Zeiten an die Vereine abgegeben werden“, bestätigt Jedlicka. Die Ausstattung der neuen Sporthalle schaffe außerdem neue Möglichkeiten. Sie wurde eng mit Vereinen und den Schulen abgestimmt. „Die Grundausstattung deckt alles ab, was es für den Schulsport braucht“, sagt der geschäftsführende Schulleiter – und auch er ist gespannt auf die Ideen zur Namensgebung der drei Hallen.