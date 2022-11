Engen vor 59 Minuten

In Engener Bahnhofstraße Auto angefahren und dann geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag, im Zeitraum zwischen 5.45 Uhr und 15.30 Uhr, eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße begangen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.