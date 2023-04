„Ich liebe leuchtend kraftvolle Farben, sie lösen in mir innere Freude und ein Gefühl der Wohligkeit aus“, sagt die Künstlerin Gabi Finsler. Dafür stehen die Bilder in der neuen Ausstellung „Farben und Visionen“ in der Sparkasse Engen-Gottmadingen. Finslers Wunsch ist es, dass sich der Betrachter von der Fröhlichkeit und Leuchtkraft der Bilder mitreißen lässt und in eine bunte Welt eintaucht. Kraftvolle Farben waren aber nicht immer ihre Sache. Schon als Kind hatte Finsler hauptsächlich mit Buntstiften und Kohle gezeichnet, was eher den Eindruck eines Schwarz-Weiß-Fotos erweckte. „Die Farbe kam erst nach einem Fernstudium in Airbrush-Design ins Spiel, seitdem war ich getrieben mit der Airbrush-Technik fotorealistische Bilder von Menschen, Blumen und Tieren zu malen“, erzählt Finsler.

Dass andere Künstler sie als Handwerker einstuften, nahm sie gelassen hin. Auch für sie kommt Kunst von Können, aber Finsler fügt hinzu, dass sie nicht nach Perfektion strebe: „Ich verbinde Können mit Kreativität, die leere Leinwand ist für mich eine Spielwiese, auf der ich mich austoben kann.“ Sie möchte beim Malen den Kopf ausschalten und an nichts denken.

In den Airbrush-Bildern sei nur wenig von ihrer Persönlichkeit und ihrer Liebe zu Farben und der Malerei zu erkennen gewesen. So begann Finsler, mehrere Maltechniken auszuprobieren und malt heute fast ausschließlich mit Acrylfarben und Texturen, um das Gegenständliche mit dem Abstrakten zu verbinden. Aber sie halte sich nicht an das ungeschriebene Gesetz in der Kunstszene, nach dem Farben gebrochen werden müssen. „Ich mache das Gegenteil, ich liebe leuchtende Farben und verwende sie so, wie sie sind“, erläutert Finsler, dass sie die Grundfarben miteinander mischt.

Mit der Ausstellung von Gabi Finsler aus Schlatt am Randen setzt die Sparkasse Engen-Gottmadingen ihre Ausstellungsreihe fort, die regionalen Künstlern Raum bietet, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 26. April in der Geschäftsstelle Engen.