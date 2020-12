Jahrelang war es still geworden um das große Naturgelände des Aacher Hirtenhofs. Nach den großen Konzerten mit Iron Maiden, David Garrett und Peter Maffay im Jahr 2013 mit insgesamt knapp 40.000 Besuchern steht am 21. August 2021 nun ein großes Electro Open Air mit dem Hitlisten-Stürmer Robin Schulz als Hauptakteur an. Dabei soll es aber nicht bleiben. Nach dem Erwerb des Hirtenhofs von der vorigen Inhaber-Familie Lüthi-Orschel plant der neue Eigentümer Clemens Scherzinger im nächsten Jahr drei weitere kulturelle Veranstaltungen, die jeweils um die 10.000 Besucher locken sollen.

16.000 Hektar große Fläche

„Die Verträge sind noch nicht unter Dach und Fach. Deshalb kann ich keine genauen Angaben über die Veranstaltungen machen“, sagt Scherzinger gegenüber dem SÜDKURIER. Nur Corona sorge etwas für Ungewissheit und könne noch für Verschiebungen sorgen. Auch ein regionales Reitturnier soll es geben. „Das 16.000 Hektar große Naturgelände eignet sich bestens für solche Großveranstaltungen. Und wir wollen, wie im Bebauungsplan geregelt, eine gewisse Anzahl auch ausführen“, erklärt Scherzinger. Der Bräunlinger Unternehmer hat die Firma Mega Event Park Aach gegründet, die für die Veranstaltungen zuständig ist und für solche auch überregional wirbt.

Der erfolgreiche DJ und Musikproduzent Robin Schulz tritt am 21. August in Aach auf. | Bild: Britta Pedersen

„Seit Herr Scherzinger den Hirtenhof und das große Gelände übernommen hat, tut sich dort viel. Er sorgt für eine große Aufwertung der zuvor seit Jahren brach liegenden und verlotterten Grundstücksflächen. Auch auf einem Hang, der unter Naturschutz steht“, erklärt Aachs Bürgermeister Manfred Ossola.

„Wir unterstützen als Stadt Aach, dass das Hirtenhof-Areal wieder belebt wird. Der Bebauungsplan sieht vor, dass vier Veranstaltungen und zusätzlich regionale Reitturniere durchgeführt werden können. Das freut zwar nicht alle Aacher, wie Anwohner. Es kann ihnen aber zugemutet werden, dass sie die überschaubare Anzahl von Veranstaltungstagen ertragen“, betont Ossola.

Im Aacher Mega Event Park des Naturstadions Hirtenhof findet im August das Electro Open Air statt.

Dass Großveranstaltungen Aach auch weithin bekannt machen, kommt dem Bürgermeister nicht ungelegen. „Wir wollen Aach touristisch aufwerten, wie durch eine Ortsmitte und der Neugestaltung des Roth-Areals. Von großer Bedeutung ist auch ein neuer Gehweg, der vom Ort an die Aachquelle führt“, verrät Ossola.

Als erste große Veranstaltung seit 2013 ist das Electro Open Air am 21. August im Aacher Natursportpark Hirtenhof geplant. DJ und Musikproduzent Robin Schulz ist dabei der absolute Star. Seine zusammengemixte Musik steht seit Jahren an den Spitzen der Hitlisten. Die Titel wie, „Speechless“, „Alane“, „Sugar“ oder „Sun goes down“, sind längst Ohrwürmer. Auch der französische DJ Hugel und die Berlinerin Lovra treten auf.

Weitere Acts will die Agentur Allgäu als Veranstalter in Kürze bekanntgegeben. „Unter dem Motto ‚Spring To Life‘ wollen wir nach der langen Coronakrise ein Electro Open Air platzieren, um die Abstinenz von Live-Veranstaltungen hinter sich zu lassen und den Besuchern ein buntes Event zu bieten, wo gemeinsam getanzt und das Leben gefeiert werden kann“, kündigt Allgäu Concerts an.

Viel Platz im Naturstadion

„Wir gehen davon aus, dass sich die Corona-Lage bis zum August so entschärft, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Das Gelände ist sehr groß. Sollte es im August noch Auflagen wegen Corona-Verordnungen geben, könnten wir die an diesem Veranstaltungsort besten erfüllen“, erklärt Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts mit Sitz in Buchenberg. Die Agentur veranstaltet in ganz Süddeutschland Konzerte mit prominenten Künstlern und Bands, wie auch das Open-Air in Salem. Sollte das Electro Open-Air in Aach wegen Corona doch noch ausfallen, sei eine Verschiebung um ein Jahr geplant, so Michaela Schneider. „Die Karten würden ihre Gültigkeit behalten“, betont sie.

Der Sprung zurück ins Leben

Die Veranstalter wollen auch ein bisschen mit dem Namen spielen. Zum einen soll „Spring To Life“ für „den Sprung zurück ins Leben“ und die Lebensfreude stehen, zum anderen soll es auf die wasserreichste Quelle Deutschlands hinweisen: den Aachtopf (englisch spring, heißt deutsch Quelle). Denn die Aachquelle entspringt in Aach, dem Veranstaltungsort des Electro Open Airs. In Aach soll von 17 Uhr bis etwa 1 Uhr nachts gefeiert werden. Um ein rundes Programm zu bieten, wird es zudem einen Campingplatz von Samstag bis Sonntag geben. Dort können die Konzertbesucher direkt am Gelände im eigenen Zelt oder Wohnmobil übernachten.

Hoffnung, dass Hohentwiel-Festival stattfindet

„Als Konzert-Veranstalter, wie des Hohentwiel-Festivals, spüren wir schon, wenn andere größere solche Veranstaltungen in der Nähe stattfinden“, erklärt Roland Frank, Leiter der Kultur- und Tourismus Singen auf Nachfrage. „Das Hohentwiel-Festival hat aber seinen eigenen Charakter. Und viele Fans kommen wegen der besonderen Atmosphäre, kombiniert mit den Konzerten“, so Frank. Er sei noch guter Dinge, dass die im vergangenen Jahr wegen Corona verschobenen Konzerte auf dem Hohentwiel stattfinden können, sofern Corona nicht weiter dazwischenfunke.

Tickets für das Electro Open Air in Aach: Stehplatz 57,90 Euro, Front-Of-Stage 67,90 Euro, VIP 167,90 Euro. Camping Einzelperson 16 Euro, Camping Einzelperson Wohnmobil 16 Euro, Parkticket Auto 8 Euro, Parkticket Wohnmobil 22 Euro. Tickets: www.allgaeu-concerts.de, www.eventim.de und www.reservix.de