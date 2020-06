„Einmal waren wir dabei wie es geknallt hat und ein anderes Mal wie es fast geknallt hat“, berichtete CDU-Rat Christian Arnold in der jüngsten Gemeinderatssitzung seine Beobachtungen als Spaziergänger mit Mountainbikern am Hohenhewen. Schon in der vergangenen Sitzung war die zunehmende Zahl an Mountainbike-Fahrern am Engener Hausberg thematisiert worden. Zum einen handelt es sich beim Hewen um ein Naturschutzgebiet und zum anderen sind hier viele Wanderer und Spaziergänger auf den Wegen unterwegs.

Grundsätzlich dürfen Radfahrer Wege im Wald nur dann befahren, wenn diese mindestens zwei Meter breit sind, so lautet das Landeswaldgesetz. Am Hewen schlängeln sich aber viele schmale Pfade um den Berg, die das Vorbeifahren von Fahrrädern an Fußgängern schwierig machen. „Wanderer sollten nicht Gefahr laufen von Radfahrern angefahren zu werden“, machte Arnold seine Haltung deutlich.

„Es wäre schön, wenn wir zeitnah über solche Maßnahmen sprechen könnten.“Christian Arnold, CDU-Stadtrat zu Plänen für einen Mountainbike-Pfad | Bild: SK

Ausnahmeregelung für Mountainbike-Pfade sind möglich

Grundsätzlich ist es mit einer Ausnahmeregelung möglich, dass auch schmalere Wege von Radfahrern im Wald genutzt werden dürfen. Eine solche Regelung könnte sich die Stadtverwaltung in Form eines ausgewiesenen, so genannten Mountainbike-Trails, vorstellen. Ein extra für die Radsportler und von Mountainbikern angelegter Pfad über Stock und Stein, auf dem keine Fußgänger unterwegs sind.

Bürgermeister Johannes Moser gab zu verstehen, dass sich bei der Verwaltung bereits interessierte Mountainbiker gemeldet hätten. Das bestätigte auch UWV-Rätin Ines Lutz, die mit verschiedenen Sportlern im Gespräch war. Hier gebe es eine Interessengruppe. Bürgermeister Moser riet als weiteren Schritt, die Zuständigen des Forstbetriebs möglichst rasch mit ins Boot zu holen.