Gastwirte kämpfen derzeit um jeden Gast und jedes Einkommen, um ihren Fortbestand zu sichern. In dieser Woche können die meisten unter Einhaltung der Corona-Vorschriften wieder öffnen. Der Pächter des Gasthauses Hegaustern in Engen-Stetten, Thomas Müller, hat seit Februar einen Imbissstand vor der Gaststätte betrieben, um den Gästen etwas anbieten zu können und die Stammgäste zu halten. „Wir haben den Betrieb in Abstimmung mit dem Ordnungsamt organisiert, das auch ein paarmal da war, um zu sehen, ob alle Regeln eingehalten werden“, erklärt Inhaber Florian Straub. Finanziell habe sich der Stand, an dem Getränke und Würstchen verkauft wurden, nicht gelohnt. „Wir sind ein finanzielles Risiko eingegangen. Um den Stand zu betreiben, mussten wir in Vorleistung gehen“, berichtet Straub.

Stammgäste halten

Auch die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sei eine Herausforderung und mit viel Aufwand verbunden gewesen. Parkplätze mussten abgesperrt und Schilder aufgehängt werden. Zum Glück hatte man am Gasthaus genügend Platz, um den Imbiss zu verwirklichen. Die Gäste, die sich etwas gekauft haben, mussten darauf aufmerksam gemacht werden, sich nicht vor dem Imbiss zu versammeln. „Die meisten, die kommen, haben sich einen Kaffee oder eine Apfelschorle gekauft und sind dann wieder weg“, so der Inhaber. Das Publikum, viele Motorradfahrer, Spaziergänger und Wanderer, habe so alle halbe Stunde gewechselt. Deshalb mussten die Besucher immer wieder neu auf das Einhalten der Regeln angesprochen werden. „Wir haben es trotzdem gemacht, um unsere Stammgäste zu halten“, sagt Straub. Auch er sei am Wochenende eingesprungen, um zu helfen.

Lockdown war belastend

Der Lockdown in der Gastronomie war aus seiner Sicht für alle Wirte belastend. „Alle sind sehr dünnhäutig und am Rand dessen, was sie aushalten können“, so der Inhaber. Er befürchtet, dass viele Gaststätten schließen müssen und hofft, dass es mit den Lockerungen jetzt wieder aufwärts geht.