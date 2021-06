Es kann dann doch wieder ganz schnell gehen, wie man an der neuen Verordnung der Landesregierung sieht. Ab Montag gelten neue Regeln, insbesondere für Tests als Zugangsberechtigung für Freizeiteinrichtungen und Gastronomie. Bleibt die Inzidenz unter 35 entfällt die Testpflicht bei Angeboten im Freien. Für den Kreis Konstanz dürfte das ab Montag gelten, sollten die Zahlen über das Wochenende nicht markant ansteigen.

Noch in der vergangenen Woche war der Ruf nach erweiterten Testmöglichkeiten laut. Die Kommunen im Hegau weiteten ihr Angebot aus oder planten dies. Noch dürfte die neue Verordnung aber auch nicht dazu führen, dass Testzentren abgebaut werden. Denn sollte die Inzidenz ein wenig steigen, heißt wieder testen bevor es ins Freibad geht. Der SÜDKURIER hat sich in der vergangenen Woche bei den Gemeinden Engen, Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen umgehört, wie es um Testkapazitäten steht und ob es Planungen gibt, diese auszubauen.

Tests sind wichtig, deren Qualität aber genauso

Wer das Singener Aachbad besuchen möchte, der kann sich seit Neuestem direkt vor dem Bad testen lassen und das sieben Tage die Woche von morgens bis abends. Testboxen wie diese gibt es in den kleineren Kommunen im Hegau bisher nicht. Wer in Engen eine schriftliche Bestätigung für einen negativen Covid-Test haben möchte, der hat mehrere Möglichkeiten. Getestet wird in der Stadt- und in der Cityapotheke sowie am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).

Beide Apotheken bestätigen die große Nachfrage nach Testterminen. „Wir testen vom ersten Tag an“, gibt Ariel Wagner von der City-Apotheke zu verstehen. Ein Mitarbeiter sei ausschließlich mit den Tests beschäftigt. „Wir sind nicht wild auf das Testen und werden keine zusätzlichen Kapazitäten schaffen“, gibt Wagner zu verstehen. Für den Pharmazeutisch-technischen Assistenten steht die Qualität der Tests im Fokus, weshalb in der Apotheke auch ausschließlich tiefe Nasenabstriche und keine so genannten „Nasenbohrer-Tests“ gemacht werden. „Mit der Idee des Staates, dass jeder testen kann, haben wir so unsere Schwierigkeiten“, vermittelt er für sein Team.

Auch viele Menschen ohne Termin kommen zum Testen

Auch am MVZ testen die drei dort ansässigen Ärzte der chirurgischen Praxis mittels tiefem Rachen- und Nasenabstrich. Die Termine sind seit Öffnung des Testzentrums gut gebucht, seit negative Tests den Zugang zu Freizeiteinrichtungen und Gastronomie für viele Menschen Voraussetzung sind, kommen aber deutlich mehr Menschen. Mittlerweile kämen zusätzlich zu den gebuchten Terminen noch einmal genauso viele Menschen ohne Termin, beschreibt Arzt Veit Busam. Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung wurde das Testangebot am MVZ zuletzt deutlich erweitert (siehe Kasten).

Tests haben 24 Stunden Gültigkeit

In Gottmadingen befasst sich die künftige Hauptamtsleiterin Martina Stoffel intensiv mit dem Testangebot vor Ort. Sie ist sich der zumindest bislang sehr großen Nachfrage bewusst. Neben der Fahrkantine, der Marien-Apotheke und dem Happy Wax-Studio gibt es seit Ende Mai die Möglichkeit, sich von Montag bis Samstag auch beim DM-Drogeriemarkt in Gottmadingen testen zu lassen, fasst die Hauptamtsleiterin zusammen. Für ein mögliches Angebot am Höhenfreibad befände man sich derzeit in Gesprächen. Sie verweist darauf, dass die Tests 24 Stunden Gültigkeit haben. Wer sich also beispielsweise am Samstagmittag testen lässt, der kann sich mit diesem Test bis Sonntagmittag Zutritt zum Freibad oder Ähnlichem verschaffen.

Gespräche zu erweitertem Angebot laufen

Gespräche zu erweiterten Testmöglichkeiten gebe es derzeit auch in Rielasingen-Worblingen, berichtet Heiko Regitz vom Hauptamt. Dabei würden auch Testmöglichkeiten am Sonntag geprüft. Das Naturbad der Gemeinde öffnet erst am 20. Juni. „Wir gucken, dass das so weit geregelt ist, dass die Leute da auch reinkommen“, gibt Regitz zu verstehen. Trotz der Lockerungen bei niedriger Inzidenz dürften Tests dennoch weiter gefragt sein, sie sind für Angebote in Innenräumen weiter Pflicht. Zum Beispiel für den Besuch im Innenbereich eines Restaurants.