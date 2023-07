Der Trägerverein der Autobahnkapelle an der Raststätte Hegau West hat sich zur Mitgliederversammlung getroffen. Bei den Mitgliedern herrschte laut Pressemitteilung des Vereins große Wiedersehensfreude, lag doch die letzte Versammlung pandemiebedingt längere Zeit zurück. Bei lauen Temperaturen waren die Teilnehmer zunächst zu einem Abendgebet eingeladen.

Danach eröffnete Matthias Zimmermann die Versammlung. Die Teilnehmer gedachten in einer Schweigeminute und mit einem Gebet der in den vergangenen drei Jahren verstorbenen Mitglieder. Anschließend folgten die Berichte des Vorsitzenden, des 2. Vorsitzenden, der Kassenbericht und ein Bericht über die gottesdienstlichen Aktivitäten in der Kapelle. Dekan Zimmermann erzählte von dem großen Interesse, das die Autobahnkapelle immer wieder auf sich ziehe. Er sagte, immer wieder kämen Anfragen von Gruppen, von Schulbuchverlagen und auch von Fernsehteams, die sich für diesen besonderen Ort und Aktionen wie die Lenkpause für Fernfahrer oder die Männertankstelle interessierten.

Nach den Berichten standen die Neuwahlen an, die von Brigitte Sauter-Servaes geleitet wurden. Zunächst wurde der bisherige Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Dann wurde Dekan Matthias Zimmermann erneut zum 1. Vorsitzenden gewählt. Bernhard Albrecht, der bisher 2. Vorsitzender war, trat nicht mehr für diese Aufgabe an. Er wird ab jetzt das Vorstands-Team als Beisitzer bereichern. Zu seiner Nachfolgerin wurde Beate Jörg aus Engen gewählt. Verstärkung bekommt der Vorstand von Johannes Netzhammer, Ole Wangering und Tobias Zirell, die einstimmig als Beisitzer in das Team gewählt wurden. Auch Manfred Schöffling, Daniel Wäschle, der Kassenwart Bernhard Stulz, Schriftführerin Anja Rösner und Pastoralreferent Manfred Fischer, der weiterhin zusammen mit Pfarrer Gebhard Reichert die Gottesdienste koordinieren wird, wurden wieder ins Vorstands-Team gewählt. Ewald Böhrer aus Biesendorf wurde an diesem Abend auf eigenem Wunsch aus dem Kreis verabschiedet.